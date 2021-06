Bieden begonnen voor Trigon Auctions

Gisteren is het bieden van start gegaan voor de eerste collectie van Trigon Auctions van het veulenseizoen 2021. Het bieden sluit aanstaande woensdag, een traditie waarmee in 2020 is begonnen.

De groep van 16 veulens is geselecteerd door VDL Stud, Stal Tops en Frederik De Backer na touren door Nederland, België en Duitsland. De collectie bestaat uit nakomelingen van bewezen hengsten maar ook van jonge, opkomende hengsten. Consistent is de correctheid van de veulens en de bewezen moederlijnen. Bij de keuring is elk veulen gekeurd en in de laatste week voor de laatste veilingdag hebben alle veulens opnieuw een klinische keuring gehad. Bij aflevering van het veulen, wanner het de leeftijd van 5 maanden heeft bereikt, zal de dierenarts nog een keuring doen. Kopers kunnen er zeker van zijn dat ze een gezond veulen krijgen.

Interessante groep veulens

Er is opnieuw een interessante groep veulens geselecteerd:

Roteusi VDL, een merrieveulen van Glasgow van ’t Merelsnest uit een zus van Etoulon VDL.

Rolex VG, een hengstveulen van Aganix du Seigneur Z uit een zus van Samuel Parot’s 1.60m paard Dubai.

Rockefeller VDL, een hengstveulen van Bacardi VDL uit Eiken Sato’s 1.50m merrie Q Royal Palm.

Riverside, een hengstveulen van Impressive VDL uitf een zus van Gunter Treiber’s 1.50m Guinness

Rolex W, een hengstveulen van Chaqui Z uit een For Pleasure merrie, gerelateerd aan Martin Rodriguez’ Highway HBC

Colorado J, een hengstveulen van Cardento VDL uit een zus van Bassem Mohammed en Gerco Schröder’s 1.60m Grand-Prixmerrie California.

Rohan, een hengstveulen van de populaire hengst Defender VDS Z, broer van 1.45m springpaard Faizemieka (1.45m) . De moeder is een zus van Bugatti van Candice King.

Darko van Klein Statum Z, een hengstveulen van Dallas VDL, volle broer van Amanda Flint’s Grand-Prixpaard Irvington VDL.

Rhapsody VL, een hengstveulen van Etoulon VDL, broer van Eclips van Jennifer Goddard.

Eye of the Tiger Z, een hengstveulen van Epleaser van’t Heike, de moeder is een zus van Dani G Waldmann’s Jay Star, grootmoeder presteerde op 1.60m niveau.

Rivola J.E., een merrieveulen van Baltic VDL uit een Toulon moeder. Grootmoeder is een volle zus van Michelle Vandal’s Travola en de overgrootmoeder is een volle zus van Nations Cup winnaar Garavola.

Rico Kalvinio MB, een hengstveulen van Tangelo van de Zuuthoeve en Baloubet du Rouet, overgrootmoeder is de volle zus van Grand-Prix- en Nations Cup winnaar Loro Piana Havinia.

Disco Music Z, een hengstveulen van Diamant de Semilly. De grootmoeder is de 1.50m springende Sea Coast B52, overgrootmoeder is Daniel Coyle’s Fortis Fortuna.

Rezella VG a filly van Hardrock Z, zus van 2 goedgekeurd hengsten

Reloaded des Lys Jaunes, een hengstveulen van Kashmir van’t Schuttershof uit de beroemde merrie Tegonda. Zij bracht al drie paarden die op 1.45m niveau of hoger springen.

Revell, een merrieveulen van Zirocco Blue VDL, een halfzus van Niels Bruynseels’ Grand-Prixwinnaar Frenchy VDS.

Service

Zoals altijd biedt Trigon Auctions haar klanten een verscheidenheid aan service om de aankoop zo gemakkelijk mogelijk te maken. Huisvesting van het veulen tot een bepaalde leeftijd, verzekering en transport kunnen op eenvoudige aanvraag worden geregeld.

Bron: Persbericht Trigon Auctions