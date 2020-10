Bieden op Youhorse.auction in volle gang

Wie zijn stal wil aanvullen met jong springtalent voor marktconforme, realistische prijzen kan z’n slag slaan tijdens Youhorse.auction. De zesde editie van de online veiling, die inmiddels bekend staat om het verkopen van ‘ruwe diamanten’ loopt maandagavond voor de veulens af. Op dinsdagavond telt de veilingklok af voor de jonge springpaarden.

“We hebben afgelopen dagen al wat biedingen voorbij zien komen vanuit de hele wereld. Youhorse.auction krijgt meer en meer bekendheid en op Social Media zijn we al heel veel enthousiaste posts tegengekomen van mensen die via onze veiling kochten”, vertellen Mario Everse en Alan Waldman.

What you see, is what you get

“We hebben dit keer 18 veulens, waarvan de meeste laat geboren zijn, en 37 jonge paarden waarvan het gros ongetraind is. What you see is what you get, is ons motto en dat wordt toch door veel mensen gewaardeerd. Dit zijn paarden die niet door de mand zullen vallen. Ze zijn zoals ze zijn.”

Veulen

De veulens worden in groepjes van vier geveild. De eerste afslag zal maandagavond om 20.30 uur zijn. Youhorse.auction heeft onder meer drie veulens uit de beroemde Roosakker-familie en één uit de geweldige Qerly Chin (de Muze)-lijn. Ook bij de overige veulens zit er veel sport in de vader- en moederlijn. Diaz Z (Diarado x Carthago) is een halfbroer van twee 1.60m Grand Prix paarden, de moeder van Birdie Waldstar Z (Big Star x Zirocco Blue VDL) toonde veel potentie voor topniveau totdat ze geblesseerd raakte.

Fijne springpaarden

Bij de twee- tot en met vierjarigen loopt de teller af in groepjes van vijf. De meeste aandacht tot nu toe trekken de fantastische kwaliteitsmerrie Renske van ’t Eigenlo (Echo van ’t Spieveld), Big Star look-a-like Harley Star (Quick Star) en Uganda Z (Untouchable). Heel fijne springpaarden zijn bijvoorbeeld ook New York ES (Stakkato Gold), Amy van Klein Statum Z (A Golden Boy Hero Z), Mapitola-S (George Z), Saga Marienshof-Z (Stakkato Gold) en My Bad (Big Star).

Voor elk budget

Koopjes zullen er zeker weer tussen zitten. “Wij zijn ervan overtuigd dat in deze collectie toekomstige Grand Prix-paarden zitten, hunters, equitation paarden en eventers. Voor elk budget zat er wat bij zitten. Wie nog vragen heeft, mag ons altijd bellen.”



www.youhorse.auction