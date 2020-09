Bijna 10.000 euro gemiddeld op Nagel-veiling

De Duitse 'springfamilie' Nagel organiseerde vorig jaar aan het einde van het seizoen een veiling om de veulens van dat jaar en een aantal fokmerries te verkopen. Die veiling kreeg dit jaar een succesvol vervolg: 16 veulens en een aantal jonge paarden en fokmerries werden voor gemiddeld 9.541,66 euro verkocht.

Dit jaar kwamen 16 Nagel-veulens in de veiling, die gemiddeld 8.718 euro opbrachten. Topper met een prijs van 13.500 euro werd Checker (Casall x Quidam de Revel), die voor dat bedrag naar Zwitserland gaat. Net iets minder (12.000 euro) was er voor het duurste merrieveulen My Love (Million Dollar x Kannan).

Topper voor 17.000 euro

Topper van de veiling werd de tweejarige Be Mine (Brantzau x Taloubet Z), die voor 17.000 euro in handen kwam van Shane Breen. De duurste fokmerrie in de veiling was de twaalfjarige Alice III (v. Canturo), deze tweevoudige hengstenmoeder werd drachtig van Caribis Z voor 10.500 euro naar Mexico verkocht.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl