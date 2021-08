Bijna 23.000 euro gemiddeld op zomereditie HX Auction

De Summer Edition van HX Auctions gaat als zeer geslaagd de boeken in. Twee paarden brachten in deze online veiling van Stal Hendrix een mooi bedrag van 40.000 euro of meer op, aangevoerd door de over veel vermogen en potentie beschikkende Cape Coral RBF Z-zoon Napoleon. Gemiddeld brachten de elf driejarigen bijna 23.000 euro (22.727 euro) op.

Net als tijdens de eerste editie bleek de internationale interesse groot.De paarden zijn verkocht naar de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden, Finland, België en Nederland. Ook uit andere landen kwamen volop biedingen. “We zijn zeer tevreden over het verloop van de veiling en het vertrouwen dat onze klanten in deze selecte groep driejarigen hebben getoond”, vertelt Michel Hendrix. “De paarden zijn bij de juiste mensen terecht gekomen en we kijken er naar uit om hun verdere ontwikkelingen in de sport te gaan volgen.”

Twee over 40.000 euro

De elf driejarige springtalenten komen allen uit de eigen fokkerij en opfok van Stal Hendrix. Met een bedrag van 42.000 euro werd voor de imponerende Cape Coral RBF Z-zoon Napoleon (uit Chanel van Cento, fokker R.L.F.M. Janssen uit Ulestraten) de beste prijs neergelegd.

Hij zal zijn loopbaan voortzetten in Amerika, net als de voor 40.000 euro verkochte Verdi-zoon Noverdi H.S. (uit Bottie elite IBOP-spr PROK van Argentinus, fokker J.M.W. Heldens uit Sevenum) die vooraf ook al tot de favorieten gerekend werd. “We verwachten van deze paarden zeker te gaan horen in de toekomst en zijn blij om wederom bevestigd te krijgen dat ons online veilingplatform HX Auctions een uitstekende mogelijkheid biedt om in de toekomst te investeren.”

Alle prijzen

Bron: Persbericht/Horses.nl