Black Horses Auction: Bied nu op de springpaardencollectie!

Vanaf heden kunt u online bieden op de springpaarden van Black Horses Auction! Het aanbod bestaat uit maar liefst 31 interessante springpaarden en zaterdag 24 juli vanaf 20.00 uur loopt de online veiling af. Ga naar de website, registreer als bieder en bied mee op de springcollectie!

Maar liefst 31 springpaarden zijn opgenomen in de collectie van Black Horses Auction. De collectie biedt voor ieder wat wils, van driejarige springpaarden tot een goedgekeurde hengst met ervaring op CSI5*-niveau en van een fokmerrie uit de familie van Classic Touch tot een vijfjarige hengst uit de stam van Usha van ’t Roosakker.

Veterinaire gegevens

Alle veilingpaarden zijn voorzien van recente veterinaire rapporten. De sportpaarden zijn volledig röntgenologisch gekeurd en zowel de röntgenopnames als de verslagen hiervan zijn te vinden op de veilingwebsite. De fokmerrie is klinisch gekeurd en ook hiervan is het rapport eenvoudig in te zien. Op de veilingpagina van ieder veilingpaard kunt u de veterinaire gegevens vinden onder ofwel het tabblad ‘Documenten’ ofwel te klikken op de link ‘Veterinaire documenten’.

Meer informatie

Er is de komende dagen nog de mogelijkheid om de veilingpaarden te komen bezichtigen en/of uitproberen. Hiervoor kunt u een afspraak plannen met Carlo van Kaathoven (+31653246473 ). Voor meer informatie over de veiling kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via [email protected] of telefonisch met Peter van der Waaij (+31623412073) of Jasper van der Waaij (+31650879021 ).

Dressuurpaardenveiling: vanaf dinsdag 20 juli, 12.00 uur tot vrijdag 23 juli, 20.00 uur

Springpaardenveiling: vanaf woensdag 21 juli, 12.00 uur tot zaterdag 24 juli, 20.00 uur

Veilingwebsite

Dressuurcollectie

Springcollectie