Casall-nakomeling levert 13.000 euro op bij paardenveilingonline

Zaterdagavond bracht Remigius E.C. (v. Casall) 13.000 euro op bij de online veiling van paardenveilingonline.com. Met dat bedrag was de donkerbruine hengst de veilingtopper van de avond. Veulens en embryo’s zijn onder anderen verkocht naar het buitenland, daarnaast zijn er een aantal verkocht naar verschillende Nederlandse handelstallen.

De gemiddelde prijs van deze veiling kwam uit op bijna 7.000 euro

Spannend biedduel

Er was veel interesse voor Remigius E.C. Na een spannend biedduel vertrekt de zoon van Casall naar een Spaanse springruiter. Remigius E.C. beschikt over een ijzersterke bloedsopbouw. Van moederszijde heeft hij opvallende springgenen, zijn jonge moeder Kadess is een halfzus van niet minder dan zes internationale springpaarden.

Naar Amerika

De zoon van Grandorado TN uit de halfzus van Grand Prix-paard Nanta vond voor 10.000 euro een nieuwe eigenaar in Amerika. Het hengstveulen van Quel Homme de Hus uit een Cash du Plessis-merrie blijft in Nederland voor een bedrag van 9.500 euro. Een dochter van Billy King (vm. Action-Breaker) blijft voor 8.500 euro in Nederlandse handen. Voor een bedrag van 7.000 euro blijven ook een dochter van de Olympische hengst Hardrock Z (vm. Chin Chin) en een zoon van Inaico VDL (vm. Berlin) in Nederland.

Embryo’s

De ingeplante embryo van Diamant de Semilly uit een Baloubet du Rouet-moeder werd voor 11.000 euro verkocht naar Rusland. Voor 10.000 euro veranderde de bevroren embryo van Chacco Blue uit de Grand Prix-merrie Tinkabell 12 van eigenaar en gaat naar Polen. Voor hetzelfde bedrag vond de bevroren embryo van Chacco Blue uit de bekende merrie Goya (v. Kannan) een nieuwe Nederlandse eigenaar.

Nationale sport

Niels Mulder is samen met Alwin Scholten de drijvende kracht van de veilingsite. “We zijn er trots op dat er veel veulens en embryo’s naar het buitenland vertrekken, maar we zijn ook blij met de afzet in Nederland. Dat komt uiteindelijk de nationale sport weer ten goede.”

Bron: Persbericht