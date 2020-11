Chacco Blue, Dominator Z en andere stempelhengsten bevestigen alweer hun waarde

De November Deals collectie die gisteren werd afgesloten, was tot nu toe de meest uitgebreide die HorseDeals online veilde. Van de meer dan 100 loten was het originele rietje van Chacco Blue alweer de prijstopper, het gaat voor €28.000 naar België. Voor €14.000 blijft het rietje van Dominator Z in Nederland.

Ierland won uiteindelijk het biedduel voor Conthargos met een finale virtuele hamerslag van €6.250. Het rietje van For Pleasure blijft voor €5.000 in Nederland en uit Groot-Brittannië werd voor Diamant de Semilly €4.800 neergeteld. De stempelhengst Contender was voor het eerst vertegenwoordigd in de collectie en dit rietje gaat voor €3.600 naar Italië.

32.000 euro voor duurste embryo

Bij de embryo’s gaven de Nederlanders en Belgen de bieders uit andere landen het nakijken, want ze blijven allemaal in onze contreien! Duurste werd het te verwachten merrieveulen van Chacco Blue x Prima Donna van ’t Roosakker dat voor €32.000 werd afgeslagen voor een koper uit België. Voor €28.000 blijft de merrie-embryo van Chacco Blue x Iluna de Muze in Nederland, en ook de derde duurste blijft hier – dat was de Cumano x W. Delta Mossel Jantje die een eindprijs van €19.000 haalde.

Bron: Persbericht