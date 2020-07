Collectie Black Horses Auction compleet: drie- en vierjarige talenten toegevoegd

Tien vierjarige en dertien driejarige dressuurpaarden maken de veilingcollectie van de Black Horses Auction compleet. Op de veilingwebsite zijn alle veertig paarden voor de online veiling van zaterdag 1 augustus te vinden. Na de eerder gepubliceerde rijpaarden en fokmerries heeft Stoeterij Black Horses nog 23 dressuurtalenten toegevoegd aan de veilingcollectie. Veelbelovende vierjarige dressuurpaarden onder het zadel, interessant gefokte driejarige hengsten uit de beste moederlijnen en meerdere getalenteerde sportpaarden voor de toekomst.

De veertien onbeleerde paarden uit de Black Horses Auction zijn nog échte ruwe diamanten. “Zo’n drie weken geleden kwamen deze jonge dressuurpaarden uit de opfok”, vertelt Jasper van der Waaij, die op Waaij Stud de onbeleerde paarden voorbereidde op de foto/videodag. “Deze paarden zijn uitstekend opgefokt, maar kenden in de omgang nog vrij weinig. In drie weken zijn ze inmiddels goed te hanteren en klaar om hun training te beginnen. Voor geïnteresseerden is het belangrijk om te weten dat deze onbeleerde paarden dus vrijwel ongetraind gepresenteerd zijn – ze zijn nog zo groen als gras”, licht Jasper van der Waaij toe.

Onder het zadel en aan de longe

Voor de negen nieuw gepubliceerde rijpaarden geldt dat zij dit voorjaar zijn aangereden en pas weer enkele weken geleden hun training hervatten op Stoeterij Black Horses. Daarom is gekozen om deze rijpaarden niet alleen onder het zadel, maar ook aan de longe te tonen. “Hiermee proberen we zoveel mogelijk informatie te verschaffen aan potentiële klanten. Ook geeft dit de paarden een eerlijke kans hun kwaliteiten te tonen”, vertelt bedrijfsleider Carlo van Kaathoven.

For Romance I-hengst uit zus olympisch kampioen Desperados FRH

De groep driejarigen bestaat uit een aantal uitzonderlijke talenten, zowel voor de sport als de fokkerij. Neem bijvoorbeeld Momance BH – een zoon van For Romance I uit de halfzus van Kristina Bröring-Sprehe’s olympisch kampioen Desperados FRH. “Qua pedigree en bewegingstalent heeft Momance BH potentie om een goedgekeurde hengst te worden en ook zijn model is uitstekend”, vertelt Van Kaathoven.

Een andere topper in de dop is de Indian Rock-zoon Most Loved Rock BH – gefokt uit de Briar-dochter Catalpa BH en daarmee een telg uit de Zinni van Wittenstein-lijn. “Most Loved Rock BH kan fantastisch bewegen; hij heeft heel veel balans en super beentechniek”, aldus Van Kaathoven. Verder bestaat de groep driejarigen uit interessante hengsten en merries afstammend van bijvoorbeeld Damon Hill en De Niro uit verschillende bewezen moederlijnen. Uiteraard is de Endy-lijn ruimschoots vertegenwoordigd, maar ook de lijn van Charites, de Reina-stam en de Utopia-stam.

Halfzus van Zuidenwind, kleindochter NMK-kampioene Pabola

Ook in de groep vierjarigen onder het zadel zitten een aantal beloftevolle dressuurpaarden voor de toekomst. Neem bijvoorbeeld de overtuigend bewegende Labella BH – een dochter van Dorado uit de Jazz- merrie A-Flieka. Of de ruwe diamant Liba BH – een merrie van Hogan en kleindochter van de NMK- kampioene Pabola. Maar ook zeker de Forty-dochter Lolita BH – de halfzus van de KWPN-gekeurde Grand Prix-hengst Zuidenwind, het Grand Prix-dressuurpaard Bon Passa, het Inter II-paard Wish en de Prix St. Georges-geklasseerde Amoor.

Bron: Persbericht