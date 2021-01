Collectie ‘live’ online KWPN Select Sale is bekend

Het KWPN heeft de collectie voor de KWPN Select Sale (KSS) online gezet. Op deze editie van de KSS op de hengstenkeuring in Den Bosch, die 'live' online wordt gehouden, komen in totaal 37 hengsten onder de hamer: twaalf dressuur- en vijftien springhengsten.

“We hebben met zijn vieren alle paarden bekeken, van daaruit hebben we een zo goed mogelijke selectie gemaakt. De gehele coronasituatie heeft op de selectieprocedure eigenlijk geen invloed gehad. Wel hebben we gemerkt dat de bereidheid om online te veilen veel groter is geworden”, aldus Nico Witte, die samen met Jan Greve, Egbert Schep en Wim Versteeg de selectiecommissie van de KSS vormt.

Online met live presentatie



De veiling is net als voorgaande jaren gesplitst. Zo komen de springhengsten op woensdag 3 februari onder de hamer van de veilingmeester en de dressuurhengsten op vrijdag 5 februari.

Een groot verschil ten opzichte van andere jaren is dat de KWPN Select Sale online gaat plaatsvinden, maar met een livepresentatie. Zo kan iedereen via de livestream zien welke hengst er in de baan is, waar op geboden kan worden. Veilingmeester Frederik de Backer slaat de hengsten online af.

Goed doel

Beide dagen wordt er naast de hengsten ook een item voor het goede doel geveild. Deze items zijn ter beschikking gesteld door een anonieme schenker. In de springveiling op 3 februari een unieke set glasbeschilderde vazen met boeketten zijden bloemen op houten sokkels. Op de dressuurveiling van 5 februari wordt een prachtig schilderij van een zwart veulen geveild, gemaakt door de kunstenaar in acryl op linnen. De opbrengst van beide kunstwerken gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum.

Bron: KWPN