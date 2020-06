Collectie Paardenveilingonline.com: voor elk wat wils

Bent u op zoek naar een toekomstig toppaard? Dan is de online veulen & embryo veiling van Paardenveilingonline.com wat voor u! De indrukwekkende collectie van deze nieuwe speler op de veilingmarkt is bekend. Het is organisatoren Niels Mulder en Alwin Scholten gelukt een gevarieerde collectie samen te stellen met behulp van een groep gemotiveerde fokkers.

“Uniek aan deze veiling is dat we zowel veulens van oudere hengsten als van jongere talenten aanbieden. Hierdoor zit er voor ieder wel wat wils bij”, aldus Alwin Scholten, mede-organisator van de veiling. “Zo hebben we bijvoorbeeld Top Secret PS Z, een nakomeling van Scuderia 1918 Tobago Z die onder Daniel Deusser springt, Phynnaeus E.C., een afstammeling van Cornet Obolenksy en Lente Z die Levisto Z als vader heeft. Bovendien hebben we twee veulens van Pegase van’t Ruytershof en ééntje van Young Stallion Award winnaar Nixon van het Meulenhof, in de collectie. Nixon staat klaar om Harrie Smolders zijn volgende toppaard te worden dus we zijn erg blij dat we ook hem als vererver aan onze collectie konden toevoegen.”

Naast veulens ook embryo’s

Naast 23 veulens zullen er ook vier embryo’s geveild worden. “Ook hier zijn we erg trots op. Zo hebben we een embryo van Chacco Blue uit een Mister Blue x Libero H merrie en ééntje van Kashmir van Schuttershof uit een Heartbreaker x Polydor moeder. Als je zulke namen kan voorleggen, weet je natuurlijk dat je vrijwel zeker een topveulen gaat krijgen”, besluit Niels Mulder.

Collectie online

De collectie staat vanaf vandaag online. Registeren kan vandaag al en is nodig om een bod uit te brengen. Bieden kan van 24 tot 27 juni. Bij vragen over de veulens of over de veiling zelf, kunt u altijd bij de organisatie terecht.

Bekijk hier de collectie