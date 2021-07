Collectie tweede KWPN Online veulenveiling nu online

Na een succesvolle eerste editie staat de tweede KWPN Online veulenveiling vanaf vandaag online. Tijdens deze editie worden er twee talentvolle tuigpaardveulens geveild. Wanneer u op zoek bent naar jonge aanwas voor de sport en fokkerij, mag u deze collectie niet missen!

Hengstveulen Ricando komt zowel van vaders- als van moederskant uit een prestatiestam. Zijn vader, de keurhengst Cizandro, presteert op het hoogste niveau in de ereklasse en komt uit de vermaarde Sandra-stam die naast vijf goedgekeurde hengsten tot op de dag van vandaag heel veel goede presterende tuigpaarden brengt. Van moederszijde komt Ricando uit de vermaarde wijdvertakte Triantha-stam waarbij veel preferente merries in de lijn van Ricando voorkomen. Ook deze stam bracht fokhengsten en brengt tot op de dag van vandaag kampioenen. Ricando’s moeder Fiantha is een grote, ruim gelijnde stermerrie van Aron HBC, een hengst die via zijn Hackney-moeder Lady Sunrise, (v. Plain’s Superstition) destijds voor de nodige bloedverversing zorgde. Fiantha’s moeder, de elite preferente nationale merrie Tiantha J, stamt af van de preferente meervoudige kampioenshengst Manno die bij leven al een legende was. Manno bracht twaalf KWPN-hengsten en bovengemiddeld best presterende tuigpaarden. Zo ook Tiantha J die op basis van concoursprestaties het predicaat sport verwierf.

Rendelina

Merrieveulen Rendelina is in het kader van bloedspreiding zeer interessant gefokt. Haar vader is namelijk de pas vierjarige hengst Maximiano I&S, een zoon van de Hackneyhengst Baarzens Jagerszoon die vorig jaar met gemiddeld een acht voor alle verrichtingsonderdelen in het KWPN-stamboek werd ingeschreven. Maximiano’s moeder Belinda is een sterdochter van de keur Hackneyhengst Plain’s Liberator en de ster preferente Manno-dochter Uranka waarmee het bloed van de zo best verervende preferente hengst Manno wordt ingebracht. Rendelina’s moeder is de stermerrie Fendi Liena en zij is eveneens een dochter van Manno. Grootmoeder Avaliena is en sterdochter van de best fokkende maar jong overleden Roy M. Uit de moederlijn van Rendalina komen de hengsten Bravour en Indigo. De stam heeft een aantal concourspaarden gebracht waaronder recentelijk nog de Cizandro- kampioensmerrie Kuliena (v. Cizandro) maar bracht daarnaast ook opvallend veel internationale menpaarden.

Relinda (v. Maximiano I&S)

Meebieden vanaf 30 juli

Is uw interesse gewekt, dan kan er vanaf vrijdag 30 juli meegeboden worden. Op maandag 2 augustus sluiten vanaf 20:00 uur de biedingen. En kunt u de nieuwe eigenaar worden van één van deze veulens via www.kwpn.auction.

Meer informatie

Alle informatie inclusief de veterinaire bevindingen is bij ieder veulen terug te vinden. En voor meer informatie kunt altijd contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of per telefoon met Wim Versteeg: 06-54201800.