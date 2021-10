Collectie Van Olst Sales 2021 online: goedgekeurde hengsten en Grand Prix-talenten

Van Olst Horses - de thuisbasis van de Wereldkampioenen Glamourdale en Kjento en van Olympische en Europese medaillewinnaars - presenteert met trots de Van Olst Sales 2021 online veiling van gereden paarden. In de veiling zitten onder andere drie goedgekeurde hengsten én een Grand Prix-talent in de dop.

Een prachtige collectie van 18 hoogwaardige, moderne jonge dressuurpaarden, grotendeels afstammend van Van Olst hengsten en zorgvuldig getraind door het team van Van Olst Horses in Nederland, wordt te koop aangeboden.

Klik hier om de collectie te bekijken

De veiling begint op 29 oktober 2021 om 12.00 uur en sluit op 1 november 2021 om 20.00 uur.

Een kwaliteitspaard voor ieders wensen

De veilingcollectie omvat 3-jarige jonge gereden paarden, aparte 4- en 5-jarigen onder het zadel en een 7-jarige die op Prix St Georges niveau is afgericht met talent voor piaffe en passage. Voor ieders wensen is er in deze collectie wel een kwalitatief dressuurpaard te vinden.

Piaffe- en passage-talent Jack

Veilingcatalogus nr 1. Jack is de oudste uit de collectie. Deze goed opgeleide 7-jarige ruin (v. Negro x Flemmingh) heeft echt talent voor het verzamelde werk. De passage is als een klok en ook de piaffe is in goede kwaliteit aanwezig.

Catalogus nr 2. Liberty is een grote en imponerende 5-jarige ruin van Negro x Montreal, die een topkarakter combineert met werkwilligheid en opvallende gangen.

Goedgekeurde hengsten

Catalogus nr 3 is de 4-jarige knappe NRPS-gekeurde hengst Guinness (v. Glamourdale x Johnson). Onder het zadel toont hij zich een veelbelovend talent. In 2021 plaatste Guinness zich voor de halve finale van de Pavo Cup met een 9 voor de draf en een 8,5 voor de galop.

Naast Guinness zijn ook catalogusnr 4 Depay v. Don Joe x Hohenstein en catalogus nr 5 Irvin v. Inspire x Negro goedgekeurde hengsten. Pinot Noir, catalogusnr 11, is een driejarige hengst die op dit moment deelneemt aan het verrichtingsonderzoek bij het NRPS.

Merries

Naast deze hengsten bevat de collectie ook drie merrie’s die zeer interessant kunnen zijn als sport- en fokpaard. Mabel v. Dettori x Lord Leatherdale bracht begin dit jaar een veulen en is sinds kort onder het zadel. Ze is in het bezit van het D-Oc predicaat, is ster en voorlopig keur en ook WFFS negatief getest. Nirvana v. Glamourdale x Rousseau is ook ster en voorlopig keur, in het bezit van het D-oC predicaat en tevens negatief getest voor WFFS. Noire NA is een driejarige merrie die blijft opvallen onder het zadel.

Try-outs en biedingen

Uiteraard is het mogelijk deze paarden te bezichtigen en te rijden voordat u een bod uitbrengt. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Van Olst.

Alle paarden zijn volledig door dierenarts gecontroleerd. Heeft u interesse in een van de paarden uit de Van Olst Sales Online collectie en wilt u de röntgenfoto’s met het klinische rapport ontvangen, stuur dan een e-mail met de naam van het paard en uw gegevens naar: [email protected]

Bron: Persbericht