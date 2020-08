Collectie Van Olst Sales veulenveiling nu online

Na de zeer succesvol verlopen editie van de Van Olst Sales veulenveiling, die liep tot en met 3 augustus, gaat Van Olst Sales verder met de veulens. Van 14 tot en met 17 augustus komen 14 veulens onder de virtuele hamer, die allen uitblinken in beweging en model. Daaronder verschillende veulens van de eigen tophengst Glamourdale, maar ook van de jonge en veelbelovende hengsten Kjento, Jayson en Lantanas.

De Van Olst Sales Online veulenveiling begint komende vrijdag 14 augustus om 12.00 uur en zal maandagavond 17 augustus om 20.00 uur eindigen.

Onderstaand drie blikvangers uit de veilingcollectie:

Ballerina Prima Donna M

Ballerina Prima Donna M heeft als vader de top vererver Glamourdale. Glamourdale zelf presteert fantastisch in de internationale Grand Prix met Charlotte Fry en zijn sportgenen geeft hij ook door aan zijn nakomelingen. De moeder van Prima Donna M, Bandessa M, is een dochter van United. De vaderlijn aan moederzijde gaat terug naar Ed King Hill, die verschillende topspringpaarden bracht. De lang gelijnde Prima Donna is een echte ballerina. Met heel veel flair en presentatie blijft ze iedere pas heel lichtvoetig en bergopwaarts bewegen. Ze toont altijd veel draagkracht en veer in haar bewegingen. In haar ruime galoppade toont dit chique veulen heel veel balans en kracht.

Kleindochter van Dolly

Parton Dolly (Kjento x Son de Niro) is een zeer interessant veulen voor zowel de sport als de fokkerij. Haar grootmoeder is de befaamde merrie Dolly (v. Ulster). Zij was UTV-kampioene, maar werd vooral bekend door de geweldige nakomelingen die ze gaf, zoals het internationale Grand Prix-paard Just Mickey en de Lichte Tour-paarden Totall en Wolly. Verder is ze grootmoeder van veel goed presterende nationale en internationale dressuurpaarden. Parton Dolly heeft een prachtig model. Ze beschikt over veel schakelvermogen in draf en galop. Daarnaast heeft ze heel veel zelfhouding.

Pearl B een ware parel

Pearl B is een zeer opvallend veulen. Ze heeft maat en formaat en zeer imponerende bewegingen. Met haar prachtige front geeft ze veel presentatie. Pearl B is een dochter van de jonge veelbelovende hengst Jayson. Haar moeder Gwendolyn stamt af van de zeer succesvolle combinatie Lord Leatherdale x Negro, die we ook zien in onze Grand Prix-hengsten Chippendale, Everdale en Glamourdale. Een zeer bewezen combinatie dus. Grootmoeder Dereina is een dochter van Reina (v. Monaco). Reina was succesvol in de Lichte Tour en kampioen van de merriekeuring in 2005. Tevens is ze de moeder van het internationale dressuurpaard Elegance (v. Negro) van de Spaanse Beatrice Ferrer Salat. Pearl B is een ware parel voor de sport, maar zeker ook een aanwinst voor de fokkerij.

