Cornet Obolensky levert veilingtopper eerste DSP-online veiling

Bij de eerste editie van de online veulenveiling van het Stamboek Deutsches Sport Pferd (DSP) was het merrieveulen Cornet's Summer Girl (Cornet Obolensky x Caretino) het meest gewilde veulen. Tien verschillende bieders gingen met elkaar de strijd aan en uiteindelijk kwam het hoogste bod van 12.500 euro van een Duitse koper. Bij de dressuurveulens werd het meeste geld geboden voor een zoon van Vitalis en een zoon van Baron, beiden werden verkocht voor 9.250 euro.

Het tweede duurste springveulen voerde ook het bloed van Cornet Obolensky, maar dan van moederskant. Met vijf geïnteresseerde bieders kwam het bedrag dat voor Big Cornet GE (Big Star x Cornet Obolensky)werd betaald uit op 8.250 euro. Ook dit hengstveulen blijft in Duitsland.

Dressuurveulens

Voor beide toppers bij de dressuurveulens, Vitali (Vitalis x Fürst Piccolo) en Be For Gold (Baron x Quasi Gold) werd achttien keer geboden om op het bedrag van 9.250 euro uit te komen. De Vitalis-zoon blijft net als de topper bij de springveulens in Duitsland en Be For Gold verhuist naar Zwitserland.

Gemiddeld 6.425 euro

Er stonden twintig veulens in de catalogus van de veiling en volgens de veilingsite zijn ze allemaal verkocht. Het gemiddelde bedrag dat per veulen werd betaald kwam uit op 6.425 euro en op twee veulens na werden ze allemaal aan Duitse kopers verkocht. Een veulen werd verkocht naar Denemarken.

Volledige lijst

Bron: Horses.nl