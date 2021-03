Dancer Again en Dutch Dandy allebei over grens van 2 ton

Zaterdagavond werden 48 dressuurtalenten uit de Excellent Dressage Sales collectie online geveild. De 13-jarige Dancer Again (v. Prestige VDL) en Dutch Dandy (v. Lord Leatherdale) werden ieder afgeslagen voor meer dan € 200.000. Ook de biedingen op de jonge paarden liepen op de laatste dag opvallend hard door. Net als vorig jaar passeerde de omzet van de voorjaarseditie de twee miljoen euro.

Zowel bij de jonge als bij de oudere paarden werd talent herkend door de kopers. Zo wisselt de vierjarige hengst Mendez W (v. Franklin), die met veel expressie beweegt, voor € 60.000,- van eigenaar. Ook de opvallende Filemon A.K. (v. Apache), die al succesvol internationaal gestart is in de Intermediaire I, had de interesse van meerdere kopers. Voor € 65.000,- verhuist deze zeer expressieve ruin naar Duitsland.

Jong talent erg gewild

Dit jaar viel de interesse in de jonge dressuurtalenten erg op. Van over de hele wereld werd geboden op de driejarige paarden in de veiling. Night Sky (v. Franklin) bleek het meest populair. Deze gemakkelijk bewegende merrie wisselt van eigenaar voor een bedrag van € 42.000,-. Andere jonge paarden die in trek waren onder de bieders zijn No Limit (v. Total U.S.) en Norton (v. Just For You). De donkere No Limit bleek uiteindelijk € 35.000,- waard. De krachtig bewegende Norton vertrekt voor € 34.000,- naar Zweden.

Betrouwbaarheid en diversiteit

Het EDS-team is blij om te zien dat het vertrouwen van de kopers online zo hoog blijft. “Betrouwbaarheid is voor ons belangrijk. We merken dat steeds meer kopers hun weg vinden naar Excellent Dressage Sales, om te investeren in talent. Zowel in het binnen- als buitenland. De grote diversiteit van de collectie blijkt van belang, en daar voldeed de veiling ook dit jaar weer aan”, aldus mede organisator Tim Coomans.

Bron: Persbericht / Horses.nl