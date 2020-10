Derde editie The Youngsters: veiling online, live trials & bezichtigen

Vanwege de recente coronaontwikkelingen in Nederland zal sportpaardenveiling The Youngsters dit jaar online doorgang moeten vinden. “We betreuren dit, maar respecteren de maatregelen en gaan online extra gemotiveerd door”, aldus mede-organisator Peter van der Waaij.

Op vrijdag 6 november zullen de online biedingen starten en op dinsdag 10 november vanaf 19:30 uur sluit de veiling. “Hoewel de veiling online is, kunnen alle paarden vanaf maandag 26 oktober wel bezichtigd worden en kunnen de rijpaarden uitgeprobeerd worden op Waaij Stud in Eemnes.” Op maandagavond 9 november wordt er tevens een live presentatie uitgezonden op ClipMyHorse.TV.

Paarden live bekijken en uitproberen

Vanaf aanstaande maandag 26 oktober op Waaij Stud in Eemnes, Nederland kunnen de rijpaarden van The Youngsters worden uitgeprobeerd en kunnen de driejarige vrijspringers tevens worden bezichtigd. “We willen graag benadrukken dat de veiling weliswaar online plaats zal vinden, maar dat de paarden wel live te bekijken en uit te proberen zijn. Voor geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn om af te reizen naar Nederland staan wij 24/7 klaar om extra informatie te verschaffen en hun vragen te beantwoorden.”

Extra bijzondere comeback in 2021

Voor 2021 mikt de organisatie op een extra bijzondere comeback van de veiling als event. “Het organiseren van een exclusieve veilingavond is onze passie; we hebben nu nog een heel jaar om van de vierde editie in 2021 een spektakel te maken.”

Veterinaire rapporten online

De veilingpaarden van The Youngsters voldoen zoals elk jaar aan strikte veterinaire eisen; Dierenkliniek Wolvega heeft recentelijk alle paarden onderzocht en een recente klinische en röntgenologische keuring uitgevoerd. De veterinaire rapporten zijn per paard te bekijken op www.the-youngsters.com en de röntgenfoto’s zijn op aanvraag verkrijgbaar via [email protected].

Aanvullende exterieurvideo’s

Naast de reeds gepubliceerde springvideo’s van de rijpaarden en vrijspringers zijn er inmiddels ook aanvullende exterieurvideo’s te vinden op www.the-youngsters.com. “We willen graag transparant zijn naar onze klanten en willen daarom de paarden zo uitgebreid mogelijk presenteren. Correctheid en hardheid dragen wij hoog in het vaandel en daarom denken wij dat deze video’s op harde bodem een goede aanvulling zijn.”

Maandag 9 november: presentatie via ClipMyHorse.TV

Doordat de veiling als event komt te vervallen heeft het team van The Youngsters besloten om op maandagavond 9 november – één dag voor de sluiting van de veiling – een live presentatie uit te zenden via ClipMyHorse.TV. “Dit geeft geïnteresseerden een extra moment om de veilingpaarden te bekijken en om een nog betere indruk te krijgen van de kwaliteit van de collectie.” Verdere details hierover worden aanstonds bekendgemaakt.

Online registraties geopend

Inmiddels is het reeds mogelijk om je te registreren als online bieder via www.the-youngsters.com. Wanneer de registratie is ingediend, zal de organisatie uw gegevens checken en vervolgens uw account activeren. Wanneer u account is geactiveerd, ontvangt u hierover een bevestigingsmail. Registreer u tijdig om zeker te zijn dat uw account geactiveerd wordt!

Meer informatie? Kijk op www.the-youngsters.com of neem contact op via +316 23412073 (Peter van der Waaij) of [email protected].

Klik hier om te registreren als bieder.

Klik hier voor de veilingcollectie.

Bron: Persbericht