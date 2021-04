Derde veiling 2021 van Paardenveilingonline.com erg succesvol, veilingtopper Chigo ZG Z met €46.000

Zaterdagavond liep de derde veiling van 2021 van Paardenveilingonline.com af. De belangstelling voor de ruime collectie van zeer talentvolle drie- en vierjarige springpaarden was enorm. Veel paarden vertrekken naar landen buiten Europa, maar ook binnen Europa en Nederland hebben paarden een nieuwe eigenaar gevonden. Met €46.000 was Chigo ZG Z (v. Cornet Obolensky) de absolute veilingtopper.

Al vroeg in de veiling werd er al volop geboden op de driejarige merrie Chigo ZG Z. Vader Cornet Obolensky schitterde op de Olympische Spelen en behoort als vererver al jarenlang tot de absolute wereldtop. In de pedigree van deze opvallende driejarige merrie Chico ZG Z is hij samengebracht met de bewezen Banta-stam. Zo is moeder Jirobanta een halfzus van het internationale 1.50m-springpaard Zypria (v. Triomphe de Muze) en de 1.40m-geklasseerde Vicibantos (v. Burggraaf.) Chigo ZG Z vertrekt naar de Verenigde Staten.

Ook de driejarige hengst Sky vd Middelstede (v. Nixon van ’t Meulenhof) stond volop in de belangstelling. Onder Harrie Smolders maakte Emerald’s spraakmakende halfbroer Nixon van ’t Meulenhof onlangs een overtuigend 1.50m-debuut. Hij is hier samengebracht met een sterke moederlijn. Zijn nog jonge moeder is een volle zus van het succesvolle Grand Prix-springpaard Domino, waarmee Jos Verlooy deelnam aan de EK’s van Herning en Aachen, de WEG in Caen en Nations Cup- en Wereldbekerfinales. Sky vd Middelstede is voor € 24.000 verkocht naar Turkije.

In de collectie waren ook AES-goedgekeurde hengsten opgenomen, waaronder de driejarige Tangilo Wi Ro Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Tangelo van de Zuuthoeve heeft zich weten te onderscheiden in de fokkerij dankzij uitmuntende nakomelingen als Darry Lou, Tobago Z en Citizenguard Taalex. Deze beloftevolle driejarige Tangilo Wi Ro Z is een volle broer van de internationaal 1.40m-geklasseerde Thousend Dollar. Hij werd afgeslagen onder de virtuele hamer op €21.000 en vertrekt naar Ierland.

Drie keer €16.500

Drie paarden wisselden van eigenaar voor een bedrag van €16.500. De vierjarige ruin Most Wanted Baraka (v. Casago) heeft een nieuwe eigenaar in Turkije gevonden. De driejarige hengst No Doubt V&V (v. Zambesi TN) vertrekt naar Litouwen. Massey Ferguson MG (v. Cohinoor VDL) is een vierjarige ruin en blijf in Nederland.

Internationale interesse groot

Niels Mulder en Alwin Scholten, de drijvende kracht achter Paardenveilingonline.com, kijken zeer tevreden terug op deze editie. “We hadden weer een hele goede collectie met veel kwaliteit, waaronder een aantal paarden die absoluut een belofte zijn voor de toekomst richting het hoogste niveau. Er kwamen nu meer paarden onder de virtuele hamer dan in de editie van januari. Ook al was de collectie een stuk groter, de gemiddelde prijs kwam nog steeds uit op bijna €14.000, wat natuurlijk heel mooi is. De kopers waren gretig en bijna 85% van de paarden is daadwerkelijk verkocht. Het is heel mooi om te zien dat de internationale interesse voor onze paarden groot blijft, zowel in Europa als daarbuiten. Naast terugkerende landen als Duitsland, België, Hongarije, Polen, Ierland, Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten, konden we weer nieuwe landen verwelkomen als Litouwen, Turkije en Colombia. Ook binnen Nederland weten de kopers onze veiling te vinden. Ik ben enorm dankbaar voor het hele team rondom Paardenveilingonline.com, dat ook weer van deze veiling een groot succes heeft weten te maken!”

Kalender 2021

De overige veilingen van Paardenveilingonline.com voor 2021 zijn:

23-26 juni Veulens & embryo’s 18-21 augustus Veulens & embryo’s 29 september-2 oktober Veulens & embryo’s 17-20 november Jonge springpaarden

Bent u geïnteresseerd in het verkopen van uw veulen, embryo, fokmerrie of jonge springpaard in één van de edities van de veiling of heeft u vragen over de veiling? Klik dan hier.

Bron: Persbericht