Dressuurhengst levert 93.000 euro op bij Duitse veiling

Bij de Deutsches Sportpferd online-veiling werd gisteravond de hengst DSP Alpha Royal geveild voor maar liefst 93.000 euro en was daarmee de veilingtopper van de avond. Er zijn 95 biedingen gedaan op de zesjarige Antango-nakomeling, een Duitse bieder heeft het biedduel gewonnen.

Er werden in totaal 31 paarden geveild. Het gemiddelde van deze online-veiling was ruim 21.000 euro.

75.500 euro

De tweede veilingtopper is de bruine ruin Emilio 148 (v. Escolar) voor 75.500 euro is het zesjarige dressuurpaard verkocht aan een Duitse bieder. Het goedkoopste paard van deze Duitse-veiling is de driejarige Lamar (v. Larimar) voor 8.000 euro is de jonge ruin verkocht aan een Duitse bieder die als enige interesse had en het bod uitbracht.

Verschillende prijzen

Landen als Spanje, Zweden, Oostenrijk en Italië wonnen verschillende biedduels. De prijzen waren verschillend van 8.000, 15.000 en 31.000 euro.

Bekijk hier de veiling

Bron: Horses.nl/DSP Horse