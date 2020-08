DSP Online: 8.250 euro voor Gentleman-veulen, twee naar Nederland

In de dinsdagavond afgesloten online veulenveiling 'DSP goes Cross County' bracht Geneva (Gentleman x Con Sherry) het meeste geld op. Voor 8.250 euro vertrekt dit hengstveulen naar de Verenigde Staten.

Het tweede geld van 7.500 euro werd betaald voor Deauville (Dominator Z x Lauries Crusador xx). Dit hengstveulen blijft in Duitsland. Hartpury (Hickstead White x Petit Loup xx) was met 7.000 euro het duurste merrieveulen. Ook zij blijft in Duitsland.

Nederlandse kopers

Twee veulens werden afgeslagen aan Nederlandse kopers: het merrieveulen Pompadour (Perigueux x Betel xx) voor 5.250 euro en het merrieveulen Alnwick Ford (Asagao xx x Kolibri) voor 5.000 euro.

Bron: Horses.nl