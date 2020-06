DSP Online: Kopers ‘vechten’ om For Pleasure veulen

Bij de donderdagavond afgesloten DSP online veulenveiling kwamen opnieuw vier veulens onder de virtuele hamer. In deze '4x4 DSP' was het genetisch interessante merrieveulen Forever E.T. (For Pleasure x Chacco-Blue) de absolute veilingtopper. Met 28.000 euro hadden Amerikaanse kopers het hoogste bod.

Forever E.T. heeft als vader de legendarische For Pleasure en komt uit een moeder van topvererver Chacco-Blue. Daarnaast is het veulen verwant aan E.T. FRH, het voormalige toppaard van Hugo Simon. Voor die afstamming had een flink aantal kopers geld over en dat zorgde ervoor dat de biedingen tot op het laatste moment in rap tempo opliepen.

Tweede geld voor dressuurveulen

Het tweede geld werd betaald Franziska (Ferrantino x Quaterback). Dit dressuurgefokte merrieveulen blijft voor 10.500 euro in Duitsland.

Gemiddeld ruim 13.000

De vier geveilde veulens brachten in totaal 52.250 euro op, gemiddeld ruim 13.000 euro.

Bron: Horses.nl