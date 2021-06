DSP veulenveiling: Tangelo van de Zuuthoeve levert veilingtopper

Op de dinsdagavond afgesloten online veulenveiling van het DSP kwamen twintig veulens onder de hamer. Veruit het meeste geld werd betaald voor Tamina (Tangelo van de Zuuthoeve x Diamant de Semilly). Het merrieveulen vertrekt voor 21.000 naar Oostenrijk.

Het merrieveulen Belle Amie (Bohemian x Sezuan) leverde het tweede geld van 9.500 euro op. Daarmee was dit het duurste dressuurveulen. Zij blijft in Duitsland. Ook het derde geld werd betaald voor een dressuurveulen: Viva Dania (Vivino x Danone I). Dit merrieveulen kwam voor 8.250 euro in handen van Franse kopers.

Bron: Horses.nl