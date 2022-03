€65.000 voor veilingtopper online veiling Duitse rijpony’s￼

De veiling van de maand maart eindigde maandagavond met een recordomzet van maar liefst €466.400: 27 van de 31 rijpony’s werden direct verkocht wat het verkooppercentage naar 87% bracht. De gemiddelde prijs van de gereden pony’s was €17.274 Verschillende pony’s bleven in Duitsland, andere vonden onder meer hun nieuwe eigenaar in Denemarken en Zwitserland.

De 12-jarige ruin Hugo van Hemingway B (v. Dressman I) werd de absolute veilingtopper. Hij wisselde voor€ 65.000 van eigenaar. De schimmelruin is succesvol in de internationale dressuur en was onder meer succesvol op het Europees kampioenschap pony’s. De ruin zal zijn carrière voortzetten in Hessen, Duitsland.

Gemiddeld hoge prijzen

De prijzen waren over het algemeen goed. Zo werd er €35.000 betaald voor de zwarte merrie Datings Dark Art AT (v. Dating AT NRW) en €27.000 voor de merrie D-Beauty (v. D-Power AT). Ook jonge pony’s waren in trek, €26.5000 werd er betaald voor de vierjarige goedgekeurde hengst Diziano (v. D-Power AT). Sommige pony’s vonden ook hun weg terug naar de online veiling. Een voormalig veilingveulen wisselde van €20.000 van eigenaar. De cremello-ruin Diamond Symphonie (v. Diamond Touch) blijft in Duitsland.

“Al voordat de veilingcollectie werd gepubliceerd, was er grote belangstelling voor de pony’s die te koop stonden, zodat alle proefrijpe data binnen een paar uur waren geboekt. 70% van de verkopen op deze veiling werden verwerkt met behulp van de populaire koop het nu-optie!” zegt Larissa Lazarevic, die voor het eerst optrad als de verantwoordelijke contactpersoon voor de rijpony’s. “We waren bijzonder verheugd dat de hoge kwaliteit van de vierjarige rijpony’s zo gewaardeerd werd en dat deze jonge pony’s steevast topprijzen behaalden!”

Bron: Ponyforum/ Horses.nl