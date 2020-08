EDS veulens worden zaterdag afgeslagen

Op zaterdagavond 29 augustus worden de 63 uitzonderlijk goede dressuurveulens en twee zeer interessante embryo's van de EDS-Prinsenstand online veulenveiling afgeslagen. Voorafgaand aan de veilingavond, hebben de fokkers van de veulens de gelegenheid gekregen om hun veulens op zaterdagmiddag nog een laatste keer te presenteren. Dit is online te volgen via ClipMyHorse.tv.

Er worden zaterdagmiddag tussen 15.00 en 16.30 uur verschillende veulens voor de laatste keer gepresenteerd. Elk aanwezig veulen wordt apart voorgesteld. Op deze manier hebben geïnteresseerden de kans om naast het bestaande beeldmateriaal extra informatie te verzamelen over de ontwikkeling van het veulen en de algemene indruk.

Coronamaatregelen

In verband met de coronamaatregelen is het niet voor elke fokker mogelijk om met zijn of haar veulen aanwezig te zijn tijdens de live presentatie op zaterdagmiddag. Ook niet aanwezige veulens uit de collectie worden deze avond geveild.

Talentvolle veulens

Eerder werd al gesproken over de uitzonderlijk goede veulens die terug te vinden zijn in de EDS-collectie. De veulens hebben het talent niet van een vreemde. Zo is Prima Donna (v. Lennox U.S.) de halfzus van de imponerende wereldkampioen Jovian van Andreas Helgstrand, komt Phlox (v. Toto Jr.) uit de Lichte Tour-merrie Zinnya A, die eerder ook al het Lichte Tour-paard Espresso bracht en is Sandrino een zoon van de veelbesproken en zeer getalenteerde hengst Secret.

De gehele collectie is hier te bekijken.

Registreren

Om mee te kunnen bieden tijdens de online veiling dient u zich te registreren. Dit kan u doen via de website onder de knop ‘aanmelden’. Nadat u uw gegevens heeft geregistreerd, ontvangt u een activatiemail. Het activeren van uw account is noodzakelijk om mee te kunnen bieden. Zodra uw account actief is, ziet u tijdens de veiling bij elk veulen hoe lang u nog mee kan bieden en wat het hoogste bod tot dan toe is.

Mocht u vragen hebben over uw registratie, dan kan u contact opnemen via

[email protected]