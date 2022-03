Eerst geveilde embryo uit Lizziemary levert 50.000 euro op

Tijdens de meeste online veilingen van Youhorse.auction staan jonge en gereden springpaarden centraal, maar dinsdagavond 8 maart liep de veilingklok af voor embryo’s, fokmerries en diepvriessperma. De op voorhand al als favoriet aangewezen embryo’s werden vlot verkocht over de hele wereld. De Emerald uit de 1.70m Grand Prix-merrie Lizziemary van Dani G. Waldman, waar nog niet eerder iets uit geveild was, werd door een klant van Alan Waldman vastgelegd voor 50.000 euro.

“Het gaat een mooi veulenseizoen worden voor diegenen die in onze fokkerijveiling hebben gekocht, want we hadden er veel apartigheid bij zitten. Dat zag je ook direct terug in de biedingen”, vertelt Mario Everse, die samen met Alan Waldman de 20e veiling organiseerde.

De vraag naar het ongeboren veulen van de gepensioneerde topmerrie Lizziemary (Cabri d’Elle x Acord II) was direct groot. “We hadden niet meteen toestemming om die te veilen, maar het resultaat mocht er zijn”, lacht Mario Everse.

All-In en Halifax

Voor het embryo met H&M All-In (Kashmir Van Schuttershof x Andiamo) als volle broer was ook weer animo. Voor 36.000 euro is deze aangekocht vanuit Frankrijk. De volle broer van Halifax van het Kluizebos (Heartbreaker x Fetisch du Pas) kreeg voor 24.000 euro een nieuwe eigenaar. De kleinkinderen van WEG-winnares Liscalgot brachten 20.000 euro (v. Comme il faut) en 14.000 euro (v. Dourkhan Hero) op en vertrekken ook beide naar Frankrijk.

Fokmerrie voor 26.000 euro

De duurste fokmerrie met 26.000 euro was Chaccothiara PS (Chacco Blue x Conthargos), drachtig van Dominator Z. Zij gaat naar Polen.

Bron: Persbericht