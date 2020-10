Eerste online veiling Final Foal Auction Exloo

De vierde editie van de Final Foal Auction in Exloo vindt door het coronavirus noodgedwongen alleen online plaats. Er worden veertig veulens geveild. Een van de initiatiefnemers, Eise Brinkman, vertelt: "De intentie was een live veiling, waarbij tegelijkertijd online geboden wordt. Door de nu geldende maatregelen is online veilen de enige optie."

“Door deze beslissing vallen er helaas ook wat veulens af en gaan we alleen de veulens veilen die op de foto-/videodag zijn geweest”, aldus Brinkman.

‘We gaan de sfeer missen’

“We waren echter al een samenwerking aangegaan met We Auction voor het online veilen van de veulens. We gaan de gezelligheid en de sfeer van een live veiling missen”, aldus Lieuwe Koopmans.

Eerste online veiling

Koopmans is eigenaar van het Hippisch Centrum in Exloo. Hij heeft deze veiling samen met Eise Brinkman zo’n vier jaar geleden op poten gezet. “Dit zal de eerste keer zijn dat we alleen online veilen. Hierdoor is het altijd even afwachten hoe dat gaat lopen. Maar de collectie is top en de vraag naar veulens is er, dus we hebben alle vertrouwen in een goede afloop.”

