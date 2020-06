Ekestrian Zomerveiling met interessante dressuurtoppers

Ekestrian zomerveiling op 7 en 8 juli: de 100% online veiling presenteert haar collectie met dressuurtoppers in de dop. De Ekestrian veiling staat nog steeds garant voor geweldige inkoopmogelijkheden.

Na het succes van Ekestrian’s nieuwste collectie met veulens van prestigieuze afkomst, start Ekestrian de zomer met een nieuwe 100% online veiling op 7 en 8 juli en biedt u veulens, jonge paarden van 2 jaar en een embryo van Vitalis uit de volle zus van Quaterback aan.

Bekijk hier de volledige catalogus

Een paar highlights:

LOT 3 – Geboren om te winnen! Secret uit een moeder van Negro, zus van Winnetou GEP, winnaar in CDIYR.

Mooi veulen van Secret uit een moeder van Negro x Donnerhall. Amourette is de zus van Winnetou G.E.P., winnaar van het International Young Riders Championship met meer dan 71% op het CDIY van Keysoe in 2019 en lid van het Engelse junioren Team onder het zadel van Ruth Hole en Clare Hole.

LOT 7 – Fürst Jazz x Welt Hit II, zus van de Franse veulenkampioen 2013 en de reservekampioen 2014

Dit merrieveulen zal je weten te verleiden. Zuster van de Franse kampioen van de veulens 2013 en reserve-kampioen 2014.

Fürst Jazz komt uit één van de invloedrijkste Nederlandse bloedlijnen en heeft al meerdere goedgekeurde hengsten voortgebracht. Fürst Jazz treedt nu al in de voetsporen van zijn grootvader en zal ongetwijfeld een geweldige hengst worden.

LOT 13 – Prachtige zoon van Vitalis uit een moeder van Fiderbach x Diamond Hit

De veulens van Vitalis behoren tot de topprijzen op de veilingen, met bijvoorbeeld Vardy, die voor 120.000 euro werd verkocht op de Eliteveiling van Oldenburg.

Fiderbach is van Fidertanz x Baroncelli en Diamond Hit van Blue Hors Don Schufro x Ramino.

Dit zeer complete veulen brengt qua afstamming het beste van Nederland en Duitsland samen.

LOT 16 – Mooie 2 jarige merrie, van Glock’s Toto Jr x Johnson x Ferro!

Deze dynamisch bewegende 2-jarige merrie combineert het bloed van uitzonderlijke hengsten! Glock’s Toto Jr, de eerste zoon van de legendarische gekeurde Totilas, die op 9-jarige leeftijd al meer dan 650 nakomelingen en tientallen gekeurde hengsten heeft. Glock’s Johnson TN, die de bronzen teammedaille won op de Wereldkampioenschappen in Caen is een van de opkomende topverervers. Ferro, een legende: presteren op de grootste wedstrijden ter wereld en vader van topsportpaarden en hengsten! Deze merrie combineert de beste bloedlijnen.

De veiling zal 100% online zijn. De veiling begint op dinsdag 7 juli om 11 uur ’s morgens (Franse tijd) en sluit op woensdag 8 juli om 21 uur ’s avonds (Franse tijd), lot per lot, minuut per minuut.

Om de dag van de veiling te kunnen bieden, vergeet u niet uw profiel aan te maken op de website van Ekestrian:

https://www.ekestrian.com/en/register.

Voor vragen over de kavels of de veiling kunt u telefonisch contact opnemen met het Ekestrian team op +33.7.71.27.10.76 of per e-mail op [email protected] of [email protected]