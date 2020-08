Embryo van Chacco-Blue levert 15.500 euro op

Zaterdagavond liep de tweede veiling van Paardenveilingonline.com af. Er was veel interesse uit het buitenland voor de veulens, fokmerries en embryo's. Enorm populair was het embryo van Chacco-Blue uit Goya (v. Kannan), dochter van de 1.50m springende merrie Usha van het Roosakker (v. Chin Chin). Dit embryo is voor €15.500 verkocht naar Polen.

“De veiling is heel goed verlopen”, vertelt organisator Niels Mulder enthousiast. “We hadden 41 items en 95% daarvan is verkocht, dat is heel mooi op zo’n groot aantal. De gemiddelde prijs was ruim €5.400,-. Voor de veiling hebben we veel aan marketing gedaan buiten Nederland en dat was goed terug te zien. Groot-Brittannië was nu goed vertegenwoordigd en de Verenigde Staten nóg meer dan de vorige veiling. Polen en Hongarije waren nu zelfs onze grootste afnemers. Naast de Nederlandse afnemers is er ook gekocht vanuit België en Litouwen. We zijn zeer tevreden met het resultaat.”

Top-embryo’s

Naast het Chacco-Blue embryo vonden de andere embryo’s ook gretig aftrek. Het embryo van Kashmir van Schuttershof, uit de merrie Centaura (v. Cento), bracht €9.000,- op en gaat naar de Verenigde Staten. Centaura zorgde al voor verschillende top internationale springpaarden en sprong zelf ook internationaal op 150/1.55m-niveau. Uit Centaura werd nog een embryo geveild, maar dan van de Grand Prix springhengst Cornet Obolensky. Voor €5.750,- is dit embryo ook naar de Verenigde Staten verkocht.

Duurste veulen

Het duurste veulen was het hengstveulen Haddaway Z (v. Heartbeat). Hij komt uit de merrie V.Amelusina12 (v. Germus R), die al verschillende top internationale springpaarden gaf. Voor €12.000,- is het veulen verkocht naar Polen.

Twee hengstveulens veranderen van eigenaar voor een bedrag van €8.000,-. Zij vertrekken naar dezelfde stal in Hongarije. Het zijn Picobello (Cornet Obolensky x Denzel v’t Meulenhof) en Winchester HTW (Diamant de Semilly x Malito de Reve). In de veiling kwam ook een aantal jonge fokmerries onder de virtuele hamer. Ook deze zijn goed verkocht. Ze bleven veelal binnen Nederland.

Collectie

Bron: Persbericht / Horses.nl