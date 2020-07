Embryo van Vitalis uit volle zus Quaterback op Equestrian Zomerveiling

Na een geslaagde eerste editie, vindt over een aantal dagen de Equestrian Zomerveiling plaats. Op 7 en 8 juli kan er geboden worden op een aantal interessant gefokte veulens, embryo's en jonge paarden. Daaronder een embryo van Vitalis uit de volle zus van Quaterback en een zoon van Florencio's volle zus.

De veiling begint op dinsdag 7 juli op 11:00 uur ’s ochtends en sluit een dag later om 21:00 uur ’s avonds. Hieronder een paar highlights:

Lot 15 – Dream Boy x Don Crusador

Dit merrieveulen van Glock’s Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) heeft een genetisch unieke afstamming. Haar moeder Debutane (Don Crusador x Wenzel I) won de kwalificatie voor het Bundeschampionat en werd onder het zadel van Klarissa-Alexandra Liss vierde in de finale. De merrie is gefokt uit de volle zus van Grand Prix-hengst Lancet (Wenzel I x Shogun xx).

Lot 4 – Don Juan de Hus x Rubin Royal

Dit veulen is de halfbroer van Salmantino (Sir Donnerhall I x Rubin Royal), de reservekampioen van de Oldenburger Hengstenkeuring. Daarnaast komt ook Stallone de Hus (v. Soliman) uit dezelfde moeder. Dit paard was op vier-, vijf-, zes- en zevenjarige leeftijd finalist op het Frans kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden.

Lot 9 – Springbank II VH x Don Juan de Hus

Dit merrieveulen is geboren uit de combinatie tussen de talentvolle Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) en de merrie Darling Grez Neuville (Don Juan de Hus x Gribaldi), een halfzus van Famous Grez Neuville (Negro x Gribadi). Een Selle Français-goedgekeurde hengst, die op 3-jarige leeftijd Frans reservekampioen werd.

Lot 10 – Fasino x Rhondeo

Dit hengstveulen van Fasino (Foundation x Fürst Romancier) komt uit de merrie Renaissance Girl (Rhondeo x De Niro). Deze merrie komt uit één van de beste merrielijnen ter wereld, namelijk uit die van de bekende hengst Rubinstein I (Rosenkavalier x Angelo xx) en de Grand Prix-paarden Rembrandt (Romadour II x Angelo xx) en Ahlerich (Angelo xx x Donar).

Bekijk hier de complete collectie.

Vergeet – om de dag van de veiling te kunnen bieden – niet uw profiel aan te maken op de website van Ekestrian.

Voor vragen over de veulens of de veiling kunt u telefonisch contact opnemen met het Ekestrian team op +33.7.71.27.10.76 of per e-mail op [email protected] of [email protected]