Everse en Waldman zetten online veiling Youhorse.auction op

Ondanks of misschien wel dankzij de Corona crisis bundelen zakenpartners en vrienden Mario Everse en Alan Waldman hun krachten in een nieuwe online veiling. Op zondagavond 19 april worden zo’n veertig twee- en driejarige springpaarden virtueel afgeslagen. “Als de klanten ons niet kunnen bezoeken, dan komen we bij wijze van spreken wel naar hun toe”, vertelt Mario Everse.

Al voordat de crisis uitbrak was de interesse al gewekt om een online veiling op te zetten, een idee dat afgelopen weken in een stroomversnelling kwam. De internationale handel is teruggelopen nu de concoursen stilliggen, de passagiersvluchten zijn geschrapt, klanten thuis blijven en exportpapieren moeilijker te verkrijgen zijn. Kortom, de stallen blijven wat voller en er gaan ook dit jaar weer veel veulens geboren worden. Zowel Alan Waldman in Putten als Mario Everse in Waddinxveen hebben door de jaren heen een succesvolle fokkerij opgezet, die al talrijke internationale springpaarden voortbracht. Het is nu mogelijk om jong talent met een stamboom vol prestatiegenen vast te leggen voor de toekomst. Er worden nakomelingen geveild van onder andere Big Star, Cornet Obolensky, Kassander van ’t Roosakker, Halifax, Aganix du Seigneur, Iceman de Muze, Stakkato, Vigo d’Arsouilles en Zirocco Blue, allen gefokt uit bewezen springstammen waaronder de bekende Roosakker familie.

Ruwe diamant

“We hebben inmiddels honderden jonge paarden, maar onvoldoende infrastructuur om ze allemaal een goede opleiding te geven”, vult Alan Waldman aan. “Wij denken dat dit een goede kans is om bij ons een ruwe diamant te kopen. Deze paarden kunnen uitgroeien tot iets heel waardevols. Voor de sport, de fokkerij of met het oog op de handel later. We gaan online veilen onder de naam Youhorse.auction. De collectie die je kan vinden is de eerste van een reeks online veilingen. We hebben voor nu gekozen voor twee- en driejarige springpaarden, die normaal gesproken per 1 mei weer op de weide gaan.”

Uit de loopstal

De videodagen vonden afgelopen week plaats. De meeste jonge paarden hadden nog nooit vrij gesprongen en kwamen zo uit de groepstallen. “Ze zijn niet gewassen of gevlochten zoals men bij andere veilingen gewend is. Wel zijn ze allemaal genetisch goed gefokt, goed van type en hebben ze allemaal een mooie toekomst voor zich. Behalve springpaarden zullen er hunters, equitation paarden, eventing paarden en wellicht zelfs dressuurpaarden bij zitten. We willen de mensen de mogelijkheid geven om zelf het beste paard uit te kiezen!”, vertellen Everse en Waldman.

Potentie

“De ervaring leert dat veel mensen bij het woord ‘veiling’ denken dat ze geen kans hebben om het beste paard te kopen. Wij willen dat graag anders doen! Deze paarden hebben nu niet vaker vrij gesprongen dan drie of vier keer in hun leven. Wat je ziet is wat je krijgt en wellicht nog beter dan je denkt! Wij als professionals blijven het ook moeilijk vinden om te bepalen welke de beste is. Wat we wel zien is veel kwaliteit en potentie in deze groep.”

Coronadeal

Extra aantrekkelijk om te shoppen op Youhorse.auction is de ‘Corona-deal’ voor buitenlanders. Zolang de NVWA geen exportpapieren van de paarden opstelt, mogen de paarden kosteloos in de opfok blijven. Alle paarden zijn röntgenologisch en klinisch gekeurd. Op woensdag 15 april worden alle veilingpaarden nog één

keer extra klinisch gekeurd. Deze rapporten komen donderdag 16 april op de website, maar zijn ook via email op te vragen.

Bron: Persbericht