Excellent Dressage Sales 2022 van start

De kop is eraf! Op 42 paarden en één pony uit de EDS 2022 collectie kan sinds gisteren geboden worden. Het worden een paar spannende dagen voor de verkopers en potentiële kopers! Aanstaande zaterdagavond 26 maart valt de beslissing en loopt de online veilig tussen 18:30u en 20:30u af.

Met een aantal imposant bewegende en goed geschoolde paarden is er een zeer interessant aanbod voor ruiters en amazones die op zoek zijn naar een talentvolle wedstrijdroutiniers. Voor kopers die juist op zoek zijn naar een jong veelbelovend talent is er dit jaar een heel ruim aanbod waaronder verschillende nazaten van tophengsten zoals Ferdeaux, Just Wimphof, Fürst Toto en Governor. Een mooie primeur in de veiling van dit jaar is de prachtige goedgekeurde Welsh ponyhengst Sloot’s Sir Thor. Bekijk hier de hele collectie.

Het is nog steeds mogelijk paarden te bezichtigen en/of uit te proberen. Maak een afspraak door een e-mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar +31-626360196.

Bieden is eenvoudig. Meld u gratis aan en krijg toegang tot het biedplatform.