Exclusieve sportpaarden en fokmerries in Black Horses Auction

Voor de online veiling op zaterdag 1 augustus licht Stoeterij Black Horses vast het eerste tipje van de sluier. Met deel één van de veelbelovende collectie presenteert Black Horses Auction twaalf exclusieve sportpaarden en vijf genetisch hoogst interessante fokmerries. Hieronder bijvoorbeeld Grand Prix-merrie Endy BH, Prix St. Georges-merrie Dendy en talent Le Zorro BH.

In de eerste editie van de Black Horses Auction zit er voor iedere dressuurliefhebber een interessant paard bij. Naast de nu gepubliceerde sportpaarden en fokmerries worden later deze week nog 23 drie- en

vierjarige dressuurpaarden openbaar gemaakt. Ook deze beloftevolle talenten worden op zaterdag 1 augustus online geveild.

Grand Prix-merrie Endy BH & PSG-merrie Dendy

In de sportpaarden-collectie springt de elfjarige De Niro-dochter Endy BH direct in het oog. Onlangs maakte deze topmerrie uit de NMK-kampioene Andy haar debuut op Grand Prix-niveau. “Het is een feest om met

Endy BH te werken, elke dag is ze weer enthousiast en ijverig. Haar talent ligt echt bij de piaffe, passage en de eners. Ze blinkt uit in de oefeningen voor de hogere klassen”, vertelt Endy BH’s amazone Marianne van

der Vorm.

Endy

Een ander pareltje in de collectie is Dendy, een Jazz-dochter uit de legendarische Ulft-dochter Endy. Onder Marianne van der Vorm presteert Dendy inmiddels op Prix St. Georges-niveau. “Dendy heeft heel veel talent

ook voor het hogere werk. Dendy heeft een heel prettig, goed karakter en is een super sportpaard. Ze is zeker geschikt voor een heel ambitieuze wedstrijdruiter of -amazone.”

Toekomsttalenten

Naast bewezen sportpaarden bestaat de veilingcollectie van de Black Horses Auction ook uit talenten voor de toekomst. Neem bijvoorbeeld de zevenjarige Impact BH, een ruin van Apache x Jazz. “Echt een paard voor de toekomst met veel talent voor het hogere werk”, vertelt Black Horses-bedrijfsleider Carlo van Kaathoven. Een ander talent uit deel één van de veilingcollectie is de vierjarige Le Zorro BH. Deze hengst stamt af van de Johnson-zoon Hero en is gefokt uit de merrie Brendy, de volle zus van Grand Prix-hengst Charmeur.

De beste dressuurstammen

Op Stoeterij Black Horses wordt gefokt met de beste dressuurstammen. Van de bekende Endy’s tot de Daula-stam, maar ook de Zinni van Wittenstein-lijn, de Landsvrouwe-stam en de succesvolle Worona/Pabola-lijn. In de eerste editie van de Black Horses Auction worden ook vijf exclusieve fokmerries aangeboden. Zo is er de Vivaldi-dochter Edelvrouwe, die, zoals de naam al suggereert, is gefokt uit de beroemde Landsvrouwe-stam. Edelvrouwe’s moeder Weidevrouwe is de zus van niemand minder dan Glock’s Undercover N.O.P. van Edward Gal.

Halfzusjes

Twee andere hoogst interessante merries zijn de halfzusjes Catalpa BH (v. Briar) en Forsytha BH (v. Sir Donnerhall I). Beide merries zijn gefokt uit de Ferro-dochter Tomentosa Le Coupied, de moeder van Grand Prix-dressuurpaard Zygrande Le Coupied. Via grootmoeder Lotus gaan Catalpa BH en Forsytha BH terug op de beroemde Charites, onder meer moeder van de Olympische merrie Nadine van Hans Peter Minderhoud. Catalpa BH en Forsytha BH zijn daarmee gefokt uit de beroemde Zinni van Wittenstein-lijn.

Bezichtigen

Vanaf woensdag 29 juli tot en met zaterdag 1 augustus kan er online geboden worden op de veilingpaarden van de Black Horses Auction via www.blackhorses-auction.nl. Het is mogelijk om de paarden te komen bezichtigen en/of de rijpaarden onder het zadel uit te proberen. Neem hiervoor contact op met Carlo van Kaathoven ( +31653246473 ) of mail naar [email protected]

Registratie

Registreren als bieder kan via www.blackhorses-auction.nl en voor meer informatie kunt u terecht bij contactpersonen Jasper van der Waaij ( +31650879021 ) en Peter van der Waaij ( +31623412073 ) of door te mailen naar [email protected]