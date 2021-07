Eye of the Breeder: ‘Onze selectie gaat een gouden toekomst in de sport én fokkerij tegemoet’

Als je naar de collectie van Eye of the Breeder kijkt, valt meteen op dat de organisatie één doel voor ogen had: paarden samenbrengen in één collectie die niet alleen voor de sport maar ook voor de fokkerij erg interessant kunnen zijn. Naast de voormalige tophengst van Daniel Deusser, Comme d'Api vd Hacienda (v. Cumano), die helemaal klaar is om zich helemaal op de fokkerij te focussen, komen er ook verschillende embryo's, veulens, jonge paarden én bereden paarden aan bod.

Een veulen dat meteen het oog trekt, is Charlinn Tivoli Z, een merrieveulen van de legendarische Chacco-Blue. Iedereen die de sport een beetje volgt, weet dat de afstammelingen van deze Chacco-Blue op het hoogste niveau erg goed vertegenwoordigd zijn en dat een schitterende sportieve toekomst voor dit merrieveulen dus in de sterren geschreven staat. En niet enkel dat! Haar pedigree maakt haar ook uiterst interessant voor de fokkerij. Haar moeder is immers Marelyn Lente, de volle zus van Finnlente, die geselecteerd is voor de Olympische Spelen van Tokio.

Nancy is dan weer een 4-jarige merrie die haar eerste passen onder het zadel al gezet heeft. Deze talentvolle merrie is in Nederland al succesvol op concours uitgebracht en toonde daar een schitterende techniek met voorzichtigheid op de sprong. Bovendien is ze erg makkelijk en evenwichtig te rijden voor haar leeftijd. Kortom: een buitenkansje voor iedereen die in de toekomst wil investeren.

Op zoek naar een paard dat er niet alleen schitterend uitziet en bovendien ook nog eens alle kwaliteiten bezit? Meet Quint vd Litzemaere, een schitterende vosse ruin van Ogano Sitte. Hij blinkt van nature uit in evenwicht, voorzichtigheid en instelling. Zijn vader Ogano Sitte heeft al veel paarden voorgebracht op 1m60 niveau zoals bijvoorbeeld Aganix de Seigneur, Sisley de la Tour Vidal, Tam Tam Hero, …

Tot slot is ook Eye Catcher d’Augustijn zeker het vermelden waard. Eye Catcher is een zoon van Emerald van’t Ruytershof gecombineerd met Gaga E d’Augustijn die met Jordy van Massenhove op het hoogte niveau springt. Zowel moeder als vader springen dus op het hoogste niveau en we weten natuurlijk allemaal wat dat betekent, …

Bieden op de embryo’s, veulens en Comme d’Api kan tot 23/08, 1930

Morgen lopen de jonge en gereden paarden om dezelfde tijd af.

