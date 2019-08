Familie Nagel organiseert voor het eerst online veiling

Tjark en Björn Nagel organiseren samen voor het eerst van 4 tot 10 september een online veiling voor veulens en drachtige merries. Vader en zoon hebben een collectie samengesteld van 13 drachtige merries en 14 veulens. De fokmerries komen van 4 tot 8 september onder de hamer en de verkoop van de veulens vindt van 4 tot 10 september plaats.

Tjark Nagel is een bekende trainer in de springsport en zijn zoon is actief in de internationale springsport. Beide zijn enthousiaste fokkers die hun eigen fokproducten op de online veiling aanbieden.

Voordelen

Vader en zoon zien beide voordelen van het organiseren van een online veiling. Tjark Nagel: ”Ik geloof dat je met een online veiling nieuwe klanten bereiken kan.” Zoon Björn: ”Iedereen kan vanuit de hele wereld meebieden, zonder te hoeven reizen.”

Bron: Horses.nl/St-Georg