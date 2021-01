Fantastische collectie springpaarden en embryo’s bij paardenveilingonline

Heb je de fantastische collectie van Paardenveilingonline.com al gezien? De eerste veiling van 2021 is woensdag 20 januari van start gegaan en er wordt volop geboden vanuit binnen- en buitenland. Op zoek naar een talenvol jong springpaard, een zeer beloftevol embryo of een NRPS goedgekeurde d-ponyhengst? Check dan snel de website van Paardenveilingonline.com.

Let op: de veiling loopt zaterdag 23 januari vanaf 20.00 uur af.

Jonge springpaarden

Bij de drie- en vierjarige springpaarden zien we veel sportgenen en bewezen bloedlijnen terug. Dit uit zich in kwaliteitsvolle springpaarden, waar je snel mee aan het werk kunt. Jonge paarden met als vader onder andere Eldorado van de Zeshoek, Casallo Z, Aganix du Seigneur, Nestor di Mariposa, Cornet Obolensky, Balou du Rouet, Comme il Faut, Apardi, Diamant de Semilly en Harley VDL.

Interessante embryo’s

De bevroren embryo’s in deze veiling zijn zeker interessant te noemen. Zo is er een embryo van Emerald uit de 1.60-merrie Tinkabell 12. Van de 1.55-merrie Centaura zijn zelfs twee bevroren embryo’s in de veiling. Eén van Chacco Blue en één van Dominator Z. Van Chacco Blue is ook een bevroren embryo uit de Roosakker familie en een embryo uit de stam van Broere Pacific. Daarnaast heeft Paardenveilingonline nog een embryo van Emerald uit de stam van Hardrock Z!

Eyecatcher

Iets aparts in deze veiling is zeker ook de eyecatcher en zeer goed springende NRPS d-ponyhengst Renkum Duns Are (Not) Done. Vorig jaar gaf hij al blijk van zijn kwaliteiten op de NRPS showdag, waarna hij is goedgekeurd. Hij heeft zijn kleur, type en talenten meegekregen van de goed verervende ponyhengst Renkum Seigneur, die een stempel lijkt te drukken. Hij komt uit een kleine KWPN-merrie die ondanks haar lengte goed presteerde op 1.30-niveau.

Registreren

Om mee te kunnen bieden dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina op de website van Paardenveilingonline.com. De veiling loopt af op zaterdag 23 januari vanaf 20.00 uur. Dit is uw kans om kwaliteit tegen een realistische prijs aan te schaffen!

Uniek platform

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. “Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Op deze manier helpen we de fokkers met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed springpaard, veulen, fokmerrie of embryo tegen marktconforme en realistische prijzen. Ook in deze veiling is het weer gelukt om een fantastische collectie samen te stellen, met daarin voor ieder wat wils.”

Bekijk hier de gehele collectie van de eerste veiling, met daarin drie- en vierjarige talenvolle springpaarden, een prachtige en zeer goed springende goedgekeurde d-ponyhengst en zeer beloftevolle bevroren embryo’s.

