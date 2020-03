Fokkers grijpen hun kans bij HorseDeals

Het initiatief van HorseDeals om ook in deze bijzondere tijden haar veiling door te laten gaan, werd

met open armen ontvangen door geïnteresseerde fokkers wereldwijd. Naast Nederland en de

buurlanden België en Duitsland, verhuizen de rietjes ook naar Frankrijk, Italië, Polen, Estland,

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Het originele rietje van Chacco Blue werd afgeklopt op 37.000 euro en voor het rietje van Balou du Reventon legde een geïnteresseerde koper uit Nederland € 7000 neer. Ook het rietje van Conthargos was erg gegeerd en gaat voor 4450 euro naar Italië. Alle frozen embryo’s vonden eveneens een nieuwe eigenaar en haalden een gemiddelde prijs van 7.400 euro.

May Deals

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die meegeboden hebben en wenst haar klanten alle succes in de fokkerij. We kijken alvast vol goede moed uit naar de May Deals, een volgende online veiling die door zal gaan van 18-25 mei.

Bron: Persbericht