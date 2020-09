38.000 euro voor For Romance I-zoon in Westfalen

Gisteravond legde een Poolse klant 38.000 euro neer voor het hengstveulen Friends for Life (v. For Romance I) op de onlineveiling van het Westfaler Verband. Het zwartbruine veulen was de veilingtopper van de avond. Gemiddeld brachten de 30 dressuurveulens in de veiling bijna 10.000 euro op.

30 dressuurveulens wisselden van eigenaar, waarvan 25 talenten in Duitsland blijven. De andere veulens vertrekken naar Spanje, Amerika, Polen, Zweden en Oostenrijk.

Hoogste gemiddelde van dit jaar

De gemiddelde prijs voor een veulen was 9.908 euro. Dit is het hoogste bedrag dat gemiddeld voor dressuurveulens op de online veilingen in 2020 van het Westfaalse stamboek werd betaald.

Duurste merrieveulen ook naar Polen

Poolse klanten investeerden ook in het duurste merrieveulen van de avond. Na een spannend biedduel werd de hamer voor Ebenholz B (v. Escamillo) afgeslagen op 22.000 euro.

Bekijk hier de veilingprijzen

Bron: Horses.nl