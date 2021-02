Gemiddeld 9.000 euro voor groene pony’s op onlineveiling

Op de Duitse Ponyforum Sales, een online veiling, zijn 23 groene drie- en vierjarige pony's afgelopen maandag voor gemiddeld 9.000 euro verkocht. Prijstopper met 22.000 euro werd de goedgekeurde hengst Dalmas (D-Power AT x FS Don't Worry).

De driejarige merrie Dream Light S (Dating AT x The Breas My Mobility) zat daar niet veel onder met een prijs van 17.000 euro. 15.000 euro was er voor de driejarige hengst Desparini L (Dreiklang AT x FS Champion de Luxe). In totaal werden 23 van de 24 aangeboden pony’s verkocht.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl