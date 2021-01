Global Dressage Auction: 27.000 euro voor ongeboren Revolution x Tango

De eerste editie van de online veiling Global Dressage Auction van initiatiefnemers Koos Poppelaars en Abel Slippens werd dinsdagavond afgesloten. De collectie bestond uit negen dressuurgefokte ongeboren veulens en veruit het meeste geld werd betaald voor een Revolution uit de moeder van Jovian (v. Tango). Dit ongeboren veulen werd voor 27.000 euro afgeslagen aan Duitse kopers.

Ook de So Perfect x Fidertanz was in trek. Uiteindelijk trok Esben Möller namens zijn werkgever Andreas Helgstrand aan het langste eind. Hij kocht het ongeboren veulen voor 16.000 euro. Het derde werd betaald voor de Glock’s Toto Jr x Bordeaux. Dit ongeboren veulen leverde 14.000 euro op.

Nog twee van 10.000 en meer

Verder werd voor nog twee ongeboren veulens 10.000 euro of meer betaald: 13.000 voor de Escolar x Jazz en 10.000 euro voor de Total McLaren x Vivaldi.

13.700 gemiddeld

Van de negen aangeboden ongeboren veulens werden er zeven verkocht. De gemiddelde prijs kwam uit op 13.700 euro.

Volgende editie

De organisatie is tevreden met het verloop van de veiling en kijkt uit naar de volgende editie. Dan komen diepgevroren embryo’s en ongeboren veulens onder de hamer.

Volledige collectie

