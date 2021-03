Goede deals dag 1 Youhorse on Tour: 70.000 euro voor Big Star-zoon

Youhorse.auction pakte maandagavond uit met een veiling van internationale springpaarden die afgelopen drie weken te volgen waren op de Sunshine Tour in Spanje. Ter plekke was er al snel veel belangstelling voor de paarden. De mooie omlopen wekten hoge verwachtingen voor de online veiling. “We hadden er misschien iets meer van verwacht qua verkoop, maar het was leuk om te doen en we zijn een ervaring rijker”, vertelt Mario Everse.

Nog niet eerder veilde Youhorse.auction zo’n exclusieve collectie springpaarden. “Een hele andere categorie dan we tot nu toe geveild hadden.”

Veilingtopper naar Saoudi-Arabië

Niet alle dertien paarden van Stal Everse en Waldman Horses kregen een nieuwe eigenaar, maar er zijn er wel een aantal die de wereld overvliegen. De verste reis is voor Big Heart Z (Big Star x Heartbreaker), die voor 70.000 euro een stal krijgt in Saoudi-Arabië.

Reële prijzen

“Een aantal mag op het concours in Spanje blijven en worden direct overgenomen door hun nieuwe ruiters. En er zijn zelfs Nederlandse kopers voor wie we de paarden mogen terugnemen op transport. Zeker is dat de mensen een heel goede deal hebben gemaakt. Het waren heel reële prijzen, soms wel te reëel, maar je moet een ander ook geluk gunnen en wie weet brengt dit voor de toekomst weer nieuwe klanten”, vertelt Mario Everse.

Vervolg

Youhorse on Tour vervolgt vanavond met een heel gevarieerde collectie springpaarden die in Nederland in training bleven. Het gaat om vier- tot en met tienjarigen, voor amateurs en professionals. Mario Everse en Alan Waldman zijn verheugd over het groot aantal biedingen die online al geplaatst zijn vanuit talrijke landen. De veiling begint vanaf 20.30 uur te sluiten in groepjes van vijf.

