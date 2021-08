Gouden genen Explosion W ruim aanwezig in StuDutch veulen- en embryoveiling

De aankomende StuDutch veulen- en embryoveiling laat actueel zien dat het beste dat momenteel voor handen is bij StuDutch Auctions onder de hamer komt. Liefst twee embryo’s én een veulen van Chacco Blue uit de rechtstreekse moederlijn van kersvers Olympisch kampioen Explosion W (v. Chacco Blue) zullen van 6 tot en met 9 augustus tot het aanbod behoren. In totaal bestaat de spring- en dressuurcollectie uit ruim dertig geïmplanteerde embryo’s, veulens en een enkel ouder paard.

Op de collectie springveulens en -embryo’s drukken verder beroemde Belgische moederlijnen hun stempel. Veulens van Chacco Blue x Baloubet du Rouet, Big Star x Diamant de Semilly en Cornet du Lys x Darco komen uit topmerries, die rechtstreeks terugvoeren op Narcotique de Muze II/Qerly Chin. Uit deze wereldberoemde lijn komen daarnaast twee embryo’s met Chacco Blue als vader.

Belgische prestatiestammen

De nummer 1 dekhengst van de wereld is de duidelijke topleverancier bij de collectie embryo’s en ook samengebracht met opvallende merries uit andere bewezen Belgische prestatiestammen, zoals deze van Usha van ‘t Roosakker (2x) en Valentina van ’t Heike. Uit de geweldige Van ’t Heike-stam komt ook het embryo van Toulon en in één adem kunnen we dan ook het embryo van Cumano Z uit de rechtstreekse lijn van de topmerrie Cordula de Laubry (v. For Pleasure) noemen. De lijn van Sissi en Kashmir van Schuttershof doet eveneens een duit in het zakje met een embryo (v. Jarnac) dat Sissi als grootmoeder heeft.

Naast de genoemde, bijzondere nafok uit de lijn van Olympisch kampioen Explosion W is er ook nog het embryo van Kannan uit de lijn van de Olympische kampioen van 2012, Nino des Buissonnets (v. Kannan).

Volle broer GP-hengst Governor

Dergelijke toekomstpotentie voor de topsport en -fokkerij komt ook naar voren bij de diverse dressuurveulens en het dressuurembryo. Om de met de laatste te beginnen, zien we hier het bloed van Glock’s Toto Jr. samenkomen met Zarina, oftewel de moeder van de zo succesvolle KWPN-hengst Imposantos (Bart Veeze). Totilas druk nog duidelijker zijn stempel bij zijn rechtstreekse zoon uit Orleans (v. Jazz). Kenners weten dan dat we hier te maken hebben met de volle broer van de Grand Prix-hengst Governor (Adelinde Cornelissen).

Twee keer For Romance uit Grand Prix-merrielijn

Dergelijke Grand Prix-inbreng komt ook terug bij de twee veulens van For Romance I. Het ene komt uit de beroemde rechtstreekse moederlijn van de Grand Prix-paarden Brother de Jeu, Sister de Jeu en Thriller en de andere komt rechtstreeks uit de moeder van Caron RT.

Op studutch.auction kan nader kennis gemaakt worden met deze en nog meer genetische toppers!

Bron: Persbericht