Grand Prix Sales 2.0: 33.500 euro voor Imposantos-veulen

Op de tweede editie van Grand Prix Sales Online bracht het dressuurveulen Paco don Santos (Imposantos x Quantensprung) het meeste geld op. Voor 33.500 euro vertrekt het hengstveulen naar Duitsland. Duurste springveulen was Chanel 2000 Z (Cornet Obolensky x Echo van ’t Spieveld). Kopers uit de Verenigde Staten betaalden 25.000 euro voor dit merrieveulen.

Bij de springveulens werd het tweede geld betaald voor Chaccotino Blue HRC Z (Chacco Blue x Quidam de Revel). Voor 22.500 verhuist dit hengstveulen naar Duitsland.

Merrieveulens

Merrieveulen Briljant Blue XS Z (Brunetti Z x Chacco Blue) krijgt voor 18.000 euro Canada als thuisbasis. Duurste KWPN’er werd Papilotte DDH (Casall Ask x Emerald van ’t Ruytershof). Voor deze merrie werd 17.000 euro geboden.

Dressuurveulens

Dressuurveulens voerden dinsdag, net als een maand geleden bij de eerste online veiling, de boventoon bij versie 2.0 van Grand Prix Sales. Naast veilingtopper Paco dos Santos voor 33.500 euro werd goed geld betaald voor Patton E.H. (Le Formidable x Florencio). Dit hengstveulen blijft na een bod van 27.000 euro in Nederland. Voor Proud of Glamour (Glamourdale x Wynton) werd 20.000 euro betaald.

Buitenlandse interesse

Organisatoren Sannah Angenent en Marjolein Ras waren na afloop van de tweedaagse uiterst content met het verloop van hun tweede onlineveiling. Angenent constateert dat de belangstelling ook vanuit het buitenland groot was. “Behalve behoorlijk wat klanten die na de vorige veiling terugkwamen, boden ook veel nieuwe klanten mee, nu onder meer ook uit Denemarken, Zweden, Spanje, en Zwitserland. Er gaan veulens naar internationale ruiters uit bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland en Peru, hengstenstations, en naar diverse professionele stallen en fokkers. Bij de dressuurveulens zagen we nu zes veulens naar het buitenland vertrekken. We kunnen niet anders dan blij worden van de resultaten.”

1.000 euro voor goede doel

In de veiling kon ook worden geboden op een schilderij van hoogwaardig tapijt. De ‘wall painting’ van www.tondesign.nl bracht uiteindelijk 1.000 euro op voor een goed doel. De opbrengst gaat naar De Veulenbrigade, een intensive careafdeling voor pasgeboren zieke of zwakke veulens van de Universiteitskliniek Utrecht.

Gemiddeld meer dan 13.000 euro

Marjolein Ras tot slot: “We zijn zeer tevreden. We wilden natuurlijk graag weer minimaal eenzelfde resultaat als bij onze eerste editie, die al een groot succes was. Het is fijn te mogen constateren dat we opnieuw het vertrouwen van de kopers hebben gekregen. En zeker voor een online veiling in deze rare tijden zijn er goede prijzen betaald. Beide dagen lag de gemiddelde verkoopprijs boven de 13.000 euro. Dat is ook fantastisch voor onze fokkers.”

Volledige collectie en resultaten dressuurveulens

Volledige collectie en resultaten springveulens

Bron: Horses.nl/Persbericht