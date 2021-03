Hallundbaek Stables zet via HorseSales.Auction een Valencia donatie op

De Hallundbaek Stables van de GP hengst Catoki Z hebben via de HorseSales.Auction de mogelijkheid aangegrepen een doneeractie op te zetten.

Via de HorseSales.Auction, die momenteel loopt van 4 tot en met 7 maart, zullen er drie originele rietjes van geveild worden. Deze zijn rechten vrij en hebben een recente productiedatum. De opbrengst daarvan gaat volledig naar de getroffen paarden en ruiters die momenteel in Valencia verblijven. “Alle beetjes helpen”, laat Ann Christin Rihm namens de Hallundbaek Stables weten.

Aandacht

“De situatie in Valencia verdient aandacht. En die hopen we via de actualiteit te verkrijgen. De jonge paardenveiling van HorseSale.Auction loopt momenteel. En is wat dat betreft een mooi podium.”

Negatieve verklaring

HorseSales.Auction speelt overigens ook zelf op de actualiteiten in. Zo zullen alle paarden die verkocht worden voorzien zijn van een negatieve Rhino verklaring bij aflevering.



Meer informatie of meebieden

Bron: Persbericht