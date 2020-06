Hayley van het Oosthof Z met 28.500 euro duurste veulen op First Foals Auction

De eerste editie, die onder de noemer First Foals gelanceerd werd, is meteen een daverend succes geworden. De omzet van 27 veulens en een origineel rietje Chacco Blue liep op tot bijna drie ton. Waarbij het merrie veulen Hayley van het Oosthof Z (v.Halifax vh Kluizebos) als veilingtopper de boeken in ging. Zij verhuist voor 28.500 euro naar Spanje. Opvallend detail: van de 28 loten wisten maar liefst negen items de kaap van 10.000 euro te slechten.

Organisatoren Chris de Heer en Harold Renken blikken met tevredenheid terug. “Een zeer geslaagde veiling”, laat Harold Renken optekenen. “We hebben online meer dan driekwart van de veulens kunnen verkopen. Waarbij de gemiddelde prijs van de verkochte veulens boven de elf duizend euro lag. Als nieuwe veiling is dat uiteraard boven verwachting. We zijn uiteraard blij voor de kopers. Maar evenzeer voor de verkopers. Die het vertrouwen in ons uitbetaald zien worden.”

‘Trots’

Compagnon Chris de Heer haakt daarbij aan. “Zoals eerder gezegd. Ongeacht de periode waarin we verkeren blijft de prijs kwaliteit verhouding stabiel. We zijn met recht trots op de selectie die we konden tonen. En daar heeft ons cliënteel op ingespeeld.”

Buiten veilingtopper Hayley van het Oosthof Z bleek ook Maserati RV Z goed in trek. Dit hengstveulen, uit dezelfde stam als veilingtopper Hayley, vertrekt voor 21.000 euro naar een Nederlandse investeerder. Noemenswaardig waren ook de resultaten van Vigo d’Arsouilles dochter Ushuaia AEG (18.500 euro) en Euforisch van de Gangerhoeve (v.El Barone) die voor 16.000 euro uit Europa vertrekt.

Nieuwe veilingen

Nieuwe veilingen liggen voor wat betreft de HorseSales.Auction in het verschiet. “We hebben de juiste mensen weten te bereiken. Zowel op het vlak van inbreng. Als aanschaf. Indien we er opnieuw in slagen een kwalitatief goede collectie te verzamelen kunnen we zomaar nog eens uitpakken.

Collectie

Bron: Persbericht Horse Sales Auction