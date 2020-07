Heb jij je keus al gemaakt? 31 talentvolle veulens in eerste KWPN Online Foal Auction

Het is zo ver! De eerste collectie van de KWPN Online Veulenveilingen staat online met foto’s en video’s. 31 dressuur- en springveulens zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar. Graag stellen wij enkele veulens voor.

Vanwege de grote animo bij de fokkers is er al voor de start van de eerste veiling een extra veiling toegevoegd. Dit zorgt voor maar liefst zeven online veulenveilingen! Tijdens de foto- en videodag zijn alle veulens beoordeeld door een KWPN-inspecteur én klinisch gekeurd door een dierenarts. De veulens zijn dus geselecteerd op gezondheid en correctheid, de basis voor een beloftevolle toekomst. Ralph van Venrooij, Hoofd Fokkerijzaken vult aan: “Nieuw dit jaar is dat we de veilingvideo’s hebben uitgebreid met meer beeldmateriaal. Zo kunnen we (buitenlands) geïnteresseerde van nog meer informatie voorzien.” De video’s zijn uitgebreid met het stappen op het harde. Het veulen is gefilmd wanneer het van je af stapt en weer op je af komt. “Op deze manier kan iedereen zelf zien hoe correct het veulen is.”

Wereldkampioen Glamourdale

Vijftien springveulens en zestien dressuurveulens maken deel uit van deze allereerste collectie. Zowel jonge als bewezen hengsten tekenen voor het vaderschap. Bij de dressuurpaarden zien we nakomelingen van wereldkampioen Glamourdale, hengstenkeuringskampioen Le Formidable, WK-ganger en topleverancier Just Wimphof, Grand Prix-paardenleverancier Negro, verrichtingstopper Kjento, aanstormend Grand Prix-paard Glock’s Toto Jr., maar ook van Taminiau, Kilian, Jheronimus, I’m Perfect STH, Easy Game, Fürst Dior en Lord Europe.

Olympische hengst Zirocco Blue VDL

Bij de springveulens ontbreekt het ook niet aan klinkende namen. Wat dacht je van de Olympische hengst Zirocco Blue VDL, de recent erkende en het Grand Prix-paard Tobago Z, zilveren WK-medaillewinnaar Grandorado TN, Grand Prix-hengst Zapatero VDL, de Cornet Obolensky-zonen Cohinoor VDL, Ibolensky en Classic Orange Z, verrichtingstopper Komme Casall, keurhengst Baltic VDL, de 1.50m-hengsten Heartbeat, Gaspahr en I’m Special de Muze en Il Est Balou, Zinedream, en Comthago.

Dochter van kampioenshengst Le Formidable

Naast de bloedvoering aan vaderszijde is die aan moederskant ook niet onbelangrijk. De donkerbruine blikvanger Pirouette Pien is een dochter van de Lord Leatherdale-zoon Lord Europe. Haar moeder is de ZZ-Zwaar-geklasseerde Elhouette (v. Delatio). Deze merrie is een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Well Done. Ook het internationale Grand Prix-paard Vainqueur (v. Negro) en diverse andere betere dressuurpaarden komen uit deze directe moederlijn. En wat dacht je van de Le Formidable-dochter Picobella Dansa? Haar moeder is de vierjarige elitemerrie La Dansa B (v. Dream Boy), die als driejarige 83 punten scoorde op de IBOP. Uit deze moederlijn komen tevens diverse (inter)nationale dressuurpaarden.

Veilingtopper

Princess Irene, een dochter van Glock’s Toto Jr., heeft als moeder de Z2-geklasseerde en elitemerrie Viva Irene en is nauwverwant aan de veilingtopper Madame Tip Top Irene en aan het internationale Grand Prix-paard Figaro (v.Apache) van Nars Gottmer. Ook Glamourdale-zoon Playboy van de Mejontsma heeft een Z2-geklasseerde elitemerrie als moeder. Een andere Glamourdale-zoon, Pontiac van het Prinsenland, heeft als moeder Drossan-dochter De Mercedes die op haar beurt een halfzus is van het internationale Grand Prix-paard Santino (v.Flemmingh) en van diverse andere sportpaarden.

Volle zus Numero Uno

Het ontbreekt ook niet aan sport aan de moederszijde van de springveulens. Zo komt Pekke Balou (v. Il Est Balou) uit Hemmingway-dochter Wyona die in Finland 1.35m heeft gesprongen. De moeder van Pandor VGZ (v. Cohinoor VDL), Filonka (v. Baltic VDL) is een halfzus van het internationale 1.60m-Grand Prix-paard Ailonka (v. Tampa). Pursula (v. Zirocco Blue VDL) is naast een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Malibu TN (v. Mr. Blue) ook een halfzus van het 1.60m-Grand Prix-paard Bellinda (v. Namelus R). Haar moeder is de elite, preferente, prestatie en PROK-merrie Usula (Hors La Loi II x Libero H). Daarvan is haar moeder de volle zus van de onbetwiste springpaardenleverancier Numero Uno.

Volle zus KWPN-hengst Flying Dream

Het chique zwarte merrieveulen Patera-Ryal-K (v. Zapatero VDL) is de volle zus van de KWPN-hengst Flying Dream, die momenteel op 1.50m-niveau presteert. Uit deze moederlijn komt ook het 1.60m-Grand Prix-paard Benerife Ryal K. (v. Tenerife VDL), het internationale 1.50m-paard Denychin Ryal K (v. Chin Chin) en meerdere internationale springpaarden. De recent erkende hengst én Grand Prix-paard Tobago Z tekent voor het vaderschap van Pinball. Dit merrieveulen heeft de grootramige Dallas VDL-dochter en elitemerrie Khedira als moeder. Zij scoorde als vierjarige in de EPTM 8’en voor haar vermogen, instelling, rijdbaarheid en bewerkbaarheid en aanleg als springpaard. Daarnaast is Khedira een halfzus van het internationale 1.40m-paard Ella M (v. Cornet Obolensky) en heeft haar moeder tevens internationaal 1.40m gesprongen.

Vrijdag starten de biedingen

Vanaf vrijdag 3 juli starten de biedingen op deze collectie. Nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens blijf je dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Maandag 6 juli vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen.

Meer info via KWPN-inspecteur

Bent je op zoek naar een potentieel sportpaard? Een talent voor de toekomst? Bekijk dan nu de collectie en maak je keuze. De KWPN-inspecteur staat je graag te woord en helpt je bij al jouw vragen over de veulens. Daarnaast kan KWPN-sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen kun je contact opnemen met Rianka Hazeleger via [email protected], 0341-255511 of kun je bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron: Persbericht