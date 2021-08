Het beste uit Europa is vertegenwoordigd in de Grand Prix Sales

Centa de Muze, Urmina, Panama du Seigneur, Silvana HDC, Annabel, Rumirell... Het beste uit Europa is vertegenwoordigd in derde editie van de Grand Prix Sales. Klik hier om de collectie te bekijken.

Centa de Muze, moeder van meerdere Grand Prix nakomelingen, heeft een zoon van Cornado NRW in de veiling. Uit Grand Prix merrie Panama du Seigneur wordt een dochter (gesexed embryo) geveild. Kevin Staut’s Silvana HDC heeft een neefje van Emerald van ’t Ruytershof in de veiling. Usha van ‘t Roosakker wordt vertegenwoordigd door een merrieveulen met de ‘golden cross’ namelijk Eldorado vd Zeshoek x For Pleasure.

Virtus de Regor (Cornado NRW x Centa de Muze)

Olympische Spelen

Uit de zus van olympisch goud winnaar Explosion W veilt GPS een hengstveulen van Chianti’s Champion. Olympisch team brons was er voor Nevados S van Gregory Wathelet. Hij heeft een merrieveulen uit de zus van Cold Play, zilveren medaillewinnaar in Tryon in de veiling.

Rosso Passo W (Chianti’s Champion x zus Explosion W)

Ram Jam LH is een interessant gefokt hengstveulen van Total McLaren uit de moederlijn van Tokyo-deelnemer Dream Boy. Hengstveulen Rhythm is a Dancer UDP (Glock’s Taminiau) komt uit een elite merrie van Everdale.

Kampioenen

Ruby Rouge BEK (Glamourdale), nichtje van Le Formidable, heeft deelgenomen aan de KWPN Veulenkampioenschappen in Ermelo en gaat rechtstreeks terug op Annabel (De Niro).

Ruby Rouge BEK (v. Glamourdale) – Foto: Grand Prix Sales

Hennalena N (Negro), KNHS kampioen met Skylar Bos, heeft een merrieveulen van Revolution in de veiling. Wereldkampioen Jovian is vertegenwoordigd met een diepvries embryo uit de volle zus van de Grand Prix hengsten Rubin Royal en Romanov. Het hengstveulen Rhapsody (Imposantos) heeft meerdere NMK-merries in zijn moederlijn.

Online bieden

Online bieden is mogelijk op 7 september (springveulens) en op 8 september (dressuurveulens) vanaf 10.00 uur. De veiling van het eerste veulen loopt af om 20.00 uur. Om online te kunnen bieden, moet u zich eerst registreren op de website: www.grandprixsales.nl . Telefonisch bieden is ook mogelijk.

Bron: Persbericht (betaald)