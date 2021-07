Het einde nadert: laatste kans om te bieden op Black Horses Auction

Vrijdag 23 juli (vandaag) sluit de dressuurveiling en zaterdag 24 juli loopt de springpaardenveiling af; het einde is in zicht dus bied snel op uw favoriet! Achttien dressuurpaarden en dertig springpaarden komen bij Black Horses Auction onder de virtuele hamer. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met het Black Horses veilingteam.

Vrijdag 23 juli vanaf 20.00 uur loopt de dressuurveiling van Black Horses Auction af en één dag later, op zaterdag 24 juli vanaf 20.00 uur, eindigt de springveiling. De biedingen zijn inmiddels al volop op gang en bieders uit vele verschillende landen hebben zich inmiddels gemeld.

Populaire Everdale-hengst Noir BH

De dressuurcollectie bestaat uit een zeer interessante groep sportpaarden en een aantal genetisch hoogwaardige fokmerries. De driejarige hengst Noir BH (Everdale x Vivaldi) valt al goed in de smaak en staat nu al op meer dan 30.000 euro; andere interessante hengsten zijn bijvoorbeeld Narocko BH (Indian Rock x Don Schufro), Nocko BH (Indian Rock x Briar) of Nesto BH (Damon Hill x Jazz).

Gribaldi-dochter uit Serendy én kleindochter O.Bertje

Nila BH (Flynn x Jazz) – Foto: Fototrailer

Verder zijn er bijvoorbeeld de genetisch zeer interessante merries Nila BH en Nouvelle BH. Nila BH is een dochter van Flynn gefokt uit de Jazz-merrie Hubertje – een rechtstreekse dochter van O.Bertje en dus de volle zus van Tango en Bonzanjo. Nouvelle BH is een zéér exclusieve dochter van Gribaldi gefokt uit de bekende Serendy – moeder van maar liefst drie Grand Prix-paarden, waaronder de succesvolle dekhengst Zuidenwind.

Nouvelle BH (Gribaldi x Jazz) – Foto: Fototrailer

Meer informatie

De dressuur- en springveilingen van Black Horses Auction lopen bijna ten einde, dus meld u nu aan als bieder en sla uw slag! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected] of telefonisch Carlo van Kaathoven ( +31653246473 ), Peter van der Waaij ( +31623412073 ) of Jasper van der Waaij ( +31650879021 ).

Dressuurpaardenveiling: vanaf dinsdag 20 juli, 12.00 uur tot vrijdag 23 juli, 20.00 uur

Springpaardenveiling: vanaf woensdag 21 juli, 12.00 uur tot zaterdag 24 juli, 20.00 uur

Veilingwebsite: www.blackhorses-auction.nl

Dressuurcollectie: https://bit.ly/BHA-DR2021

Springcollectie: https://bit.ly/BHA-SJ2021

Bron: Persbericht