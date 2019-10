Hoop verkoopt: embryo van Chacco-Blue duurste op KWPN onlineveiling

Vanavond is voor de laatste keer dit jaar een collectie spring- en dressuurveulens online geveild via het KWPN. Opnieuw was de topprijs voor een embryo, ditmaal van Chacco-Blue uit een moeder van Triomphe de Muze. Er werd door een Nederlandse koper 17.000 euro voor het klompje cellen betaald.

Olivier T (Connect x Lupicor) was met 9.500 euro het duurste hengstveulen. Zijn moeder Esma is uitgebracht op 1m30-niveau. Het springhengstje blijft in Nederland. De meeste veulens werden afgeslagen voor prijzen tussen de 2.500 en 4.750 euro. Twee veulens leverden 6.000 euro op: Oreo GR (Arezzo VDL x Wittinger VDL) die naar de VS verhuist en Oliver (Untouchable x Indoctro) die de oversteek naar Groot Brittannië maakt.

Laatste veiling van 2019

Het was de laatste online veulenveiling van het seizoen die het KWPN organiseerde. Ook bij eerdere edities vielen met name de hoge prijzen voor de embryo’s op. Hoop verkoopt.

Bron: KWPN / Horses.nl