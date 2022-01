Hoppa: 125.000 euro voor een ‘Nederlandse’ zesjarige ponyruin in Westfalen

Kassa voor Alexa Prange uit Velden. Gisteren verkocht zij de zelfgefokte palominoruin Goldrichtig P (Hesselteichs Golden Dream x FS Don't Worry) voor 125.000 euro in de Westfaalse onlineveiling. De zesjarige dressuurpony werd gekocht door de ouders van een Beierse ponyamazone.

Goldrichtig P was daarmee de absolute veilingtopper van de Westfaalse winterveiling, waar met name dressuurpaarden en springpaarden onder de hamer kwamen. Met de prijs van 125.000 euro heeft Pranges Goldrichtig een record verbroken, hij is nu de duurst verkochte pony op het Westfaalse Paardencentrum. Dat record stond op naam van Crocodile Rock (110.00 euro).

Duurste dressuurpaard werd de DSP goedgekeurde hengst Filou Rouge (Floriscount x Quaterback), die voor 66.000 euro in handen kwam van Helgstrand Dressage. Bij de springpaarden was Cocolotti (Coupe de Coeur x Conte Bellini) de duurste. Deze merrie werd geveild voor 78.500 euro en kwam in handen van Fransozen.

Gemiddeld werd er in Münster-Handorf 27.371 euro betaald voor de dressuurpaarden. De drie dressuurpony’s in de veiling brachten (met de topprijs voor Goldrichtig P) gemiddeld 54.333 euro op. De springpaarden gingen voor gemiddeld 28.281 euro.

