Horse Auction Belgium: 46.000 euro voor Cicero Z x Kannan-ruin

In het eerste deel van deel van de The New Years Edition van Horse Auction Belgium leverde de veilingtopper 92.000 euro op. Zo duur werd de veilingtopper van het tweede deel, dat dinsdagavond afliep, niet. Hier was de hoogste prijs 46.000 euro. Dat geld werd betaald voor Catch Me Z (Cicero Z x Kannan). De vierjarige ruin gaat naar Polen.