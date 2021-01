Horse Auction Belgium: 75.000 euro voor vierjarige Glasgow-merrie

Op de vanavond afgesloten Horse Auction Belgium kwamen twintig jonge springpaarden onder de hamer. Veruit het meeste geld werd betaald voor Rallonia de Tiji (VDL Glasgow van het Merelsnest x Nonstop). Deze vierjarige merrie werd voor 75.000 euro afgeslagen aan Zwitserse kopers.

Het tweede geld werd betaald voor Momara (Dakar VDL x Quite Easy I). Net als de veilingtopper gaat ook deze vierjarige merrie naar Zwitserland. Daarnaast was er nog een vierjarige merrie die meer dan 30.000 euro opbracht. Dat is A Star is Born (Action Breaker x Cassini I). Zij blijft voor 34.000 euro in België.

Hardrock Z-zoon

Duurste hengst was Hardcore Z (Hardrock Z x Montender). Poolse kopers legden 30.000 euro neer voor deze driejarige.

Bron: Horses.nl